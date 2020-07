Znechutená Kate chcela dať Williamovi kopačky: Toto mu doteraz neodpustila!

Kytica, čokoláda v tvare srdca či plyšový medveď. Existuje hŕba klišovitých romantických darčekov, ktoré však nenapáchajú toľko škody ako "vynaliezavosť" niektorých mužov, ktorí sú príliš racionálni a nemajú pochopenie pre ženské vnímanie života. A jedným z takýchto mužov je aj princ William (38).

Ten teraz v interview pre rozhlasovú stanicu BBC priznal, že to na začiatku randenia s Kate Middleton (38) prepískol a kúpil jej darček, kvôli ktorému s ním chcela prestať randiť. Namiesto kytice jej totiž priniesol nový ďalekohľad.

"Naozaj som raz kúpil mojej manželke ďalekohľad, nikdy mi toto nedokázala odpustiť. Bolo to veľmi skoro na začiatku dvorenia ... Nedopadlo to dobre. Úprimne, neviem vôbec, čo som si vtedy myslel, že som jej kúpil ďalekohľad, vyzeralo to vtedy ako dobrý nápad," priznal William rozhlasovej stanici BBC Radio Five.

V interview tiež prvýkrát otvorene priznal, že to v škole ako budúci kráľ vôbec nemal ľahké. Spolužiaci sa mu snažili ublížiť pri každej príležitosti. Najčastejšie ho faulovali počas futbalových zápasov. Aby nemal zlomené nohy, musel často spolužiakom tvrdiť, že medzi jeho bodyguardmi je ostreľovač. "Pred dávnou dobou som mal ako doprovod policajta, ktorý si bral so sebou laserové pero. A donútil som ho, aby na jedného z hráčov posvietil. Tomu som povedal, pozri, pozri, čo sa ti stalo. Mal som vtedy asi pätnásť, povedal som mu, pozri, sleduje ťa," priznal William.