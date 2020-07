Princ Harry totálne naložil svojmu bratovi Williamovi: Stačila jedna veta a súrodenecký vzťah je v troskách

Princ Harry si s manželkou Meghan nechali vyrobiť na zákazku knižnú biografiu.

Dvojica kalifornských novinárov mala dostať právo hovoriť s ich blízkymi a zostaviť podľa toho pohľad vojvodov zo Sussexu na život v britskej kráľovskej rodine a odchod z tejto inštitúcie.

A ako sa dalo čakať, publikácia je plná senzačných a škandalóznych útokov na členov kráľovskej rodiny. Sebakritika? Nula. Ani jediná zmienka o tom, že by Harry a Meghan mohli niečo robiť zle.

Princ Harry pritom sám vykresľuje svojho brata ako snoba. Stačila pritom jedna nešťastná formulácia a tridsaťročný súrodenecký vzťah bol nenávratne zničený. Princ William vedomý si toho, aké neľahké postavenie v živote s Harrym majú, a že kvôli tomuto postavenie sa ich snažia mnohí ľudia využívať, varoval mladšieho brata, aby sa do vzťahu s herečkou Meghan Markle nehrnul a dal tomu voľnejší priebeh. "Nemaj pocit, že sa do toho musíš hnať. Daj si čo najviac času, koľko budeš potrebovať, aby si to dievča poznal," mal podľa knihy vyhlásiť William. Harryho sa dotklo spojenie "to dievča" a na brata zanevrel. Začal sa mu vyhýbať, sotva s ním prehovoril.

Tridsaťpäťročný Harry si ale o tri roky staršiu herečku vyvzdoroval a priviedol ju do britskej kráľovskej rodiny. Kniha vôbec neskrýva, že mala Meghan veľkolepé plány. Stať sa hviezdou medzi všetkými príslušníkmi kráľovských rodín sveta. Lenže od začiatku dostávala po prstoch. Nevydržalo s ňou niekoľko zamestnancov a kalifornská herečka si nezískala nikoho z členov britskej kráľovskej rodiny. A potom jej bolo jasne naznačené, že sa má prestať snažiť na seba upútavať pozornosť a má zapadnúť do tieňa princa Williama a jeho manželky Catherine, ktorí sú jednotkou rodiny.

"Meghan bola veľmi často témou konverzácie a klebiet medzi nimi. Keď sa stala súčasťou princovho života, jeden starší člen kráľovskej rodiny hovoril o tejto americkej herečke ako o Harryho tanečnici. Iný povedal služobnému: ale že prišla s množstvom batožiny. A vysoko postaveného člena dvora počuli, ako hovorí kolegovi: je na nej niečo, čomu neverím," píšu autori Omid Scobie a Carolyn Durandová.

Harry a Meghan podľa knihy tiež stále sťažovali, že vďaka nim dvom a len vďaka nim sa britská kráľovská rodina teší po celom svete nevídanej popularite, ale že je im vyčítané, že príliš vyčnievajú. Kniha Finding Freedom vyšla v sobotu 25. júla a prvé úryvky z nej zverejnil denník Sunday Times.