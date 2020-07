Pomocnú ruku podajú ďalej: Riškovi rodičia chcú rozdeliť zvyšné peniaze chorým detičkám!

Malý chlapček Riško, bol prvý z bojovníkov so SMA1, ktorý dostal liečbu. Neskôr sa k nemu pripojili Alex, Alexej a Amélia. Deti robia po podaní liečby prvé pokroky.

Život 4 slovenských detičiek závisel od jedného lieku, ktorý bol pridrahý na to, aby si ho mohli ich rodičia dovoliť. Na liek, ktorý stojí 2 milióny eur, sa začali skladať deťom dobrí ľudia. Spočiatku to vyzeralo beznádejne, no napokon sa podarilo vyzbierať peniažky, ktoré boli dostačujúce aspoň pre jedno dieťa. Po ťažkom boji sa rozhodli ostatným deťom preplatiť liečbu poisťovne.

Riško dostal svoj liek ako prvý z týchto detičiek. Rodičom však na účte po podaní lieku ostalo vyše pol milióna vyzbieraných peňazí. Preto sa rozhodli, že sami dajú nádej iným chorým detičkám. "Priatelia, o pár dní predstavíme plán, akým spôsobom môžeme prerozdeliť peniaze z esemeskovej zbierky. Tak, aby sme neporušili slovenské zákony, aby sme pomohli čo najväčšiemu množstvu detí a aby sme do rozhodovania mohli zapojiť vás, dobrých ľudí. Ak máte vo svojom okolí deti, ktoré potrebujú prispieť na liečbu, lieky, zdravotné pomôcky a veci s tým spojené, nech nám napíšu na mail: riskosma1@gmail.com pár viet o svojom probléme a nám to pomôže lepšie nastaviť podmienky prerozdeľovania zbierky. Chceme aby to bolo transparentné a aby sme dodržali zákony. Nie je to vôbec jednoduché. Ďakujeme, Balintovci," vyzývajú na facebooku Riškovi rodičia.