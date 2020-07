Koronavírus v Európe ani zďaleka neutícha: Stúpa počet chorých i pokuty za chýbajúce rúška

Koronavírus ani zďaleka neutícha. Španielsko opäť hlási množstvo prípadov a Británia nariadila povinnú karanténu pre navrátilcov z tejto dovolenkovej destinácie. Vírus sa najviac šíri medzi mladými. Iné európske krajiny čoraz častejšie skloňujú druhú vlnu nákazy.

V niektorých regiónoch Pyrenejského polostrova zaznamenávajú výrazný počet novonakazených ľudí len krátko po tom, ako sa obmedzenia opäť o čosi viac uvoľnili. Zaviedli preto povinnosť nosiť rúško vo vnútri i vonku. Napriek tomu ministerka zahraničných vecí Arancha Gonzáles Laya uvádza, že „Španielsko je bezpečné pre obyvateľov aj turistov“. Najväčšiu obavu vyvoláva nákaza šíriaca sa u mladých ľudí, ktorí sa stretávajú vo veľkých počtoch na rozličných letných akciách. Otvoriť galériu Návštevníci pláží taktiež nedbajú na nosenie rúšok. Zdroj: reuters

Väčšina z nich je ešte navyše asymptomatických, takže nevedia, že vírus šíria ďalej. Počet nakazených na 100 000 obyvateľov je momentálne 39,4. Británia na situáciu reagovala tak, že každý navrátilec z tejto krajiny musí ísť do povinnej 14-dňovej karantény. To narušilo plány mnohým dovolenkárom a spôsobilo chaos v rušení letov. Ministerka zahraničia však uvádza, že medzi najviac postihnutými je okolie Barcelony a sever Španielska, pričom situácia je pod kontrolou. Kanárske a Baleárske ostrovy nemajú žiadne potvrdené prípady a sú tak podľa nej bezpečné pre turistov.

Druhá vlna v Nemecku

Aj iné európske krajiny zápasia s lokálnymi ohniskami nákazy. V Rakúsku sa v rezortnom meste St. Wolfgang nakazilo 44 ľudí po návšteve miestneho baru, ktorý bol následne zavretý. Nemecko tiež zápasí s vysokým prírastkom nakazených a hovorí o druhej vlne nákazy. Ohniská boli zaznamenané po celom Nemecku. Jedno sa napríklad objavilo na farme v Mammingu, kde sa nakazilo vyše 170 sezónnych pracovníkov. Medzi najviac postihnuté oblasti patrí Severné Porýnie-Vestfálsko, Bavorsko a Bádensko-Württembersko. Otvoriť galériu V Nemecku masívne testujú. Zdroj: sita

Aj vo Francúzsku opätovne stúpa počet nakazených. Úrady to pripisujú tomu, že ľudia sú počas letných dovoleniek bezstarostnejší a menej obozretní. Zaviedli preto pokutu 135 eur pre tých, ktorí nenosia rúška v uzavretých verejných priestoroch. Podobné opatrenie zaviedol taliansky región Kampánia, do kotrého patrí napríklad Neapol. Ak tam zabudnete na rúško na miestach, kde je to predpísané, hrozí vám pokuta až 1 000 €.