Separáciou kuchynského oleja môžete aj vy prispieť k výrobe bionafty

Rastlinný olej môže byť použitý ako jedna zo surovín na výrobu „zelenej nafty“. Namiesto toho, aby ste použitý kuchynský olej vylievali do výlevky či vyhadzovali do bežného komunálneho odpadu, dajte mu nové využitie.

Je to také jednoduché

Všetky zvyšky oleja, ktoré vám pri varení vzniknú, zbierajte do čistej plastovej fľaše. Predtým, než olej prelejete do PET fľaše, je potrebné ho scediť, aby v ňom neostali zvyšky jedla. Takto uskladnený použitý olej v uzavretých PET fľašiach so sebou zoberte na najbližší nákup do Kauflandu, kde ho pred predajňou môžete vhodiť do nádob na to určených.

Otvoriť galériu Zdroj: pr článok

Ako sa využije vyzbieraný kuchynský olej?

Už kilogram recyklovaného kuchynského oleja postačí na výrobu približne 0,75 litra alternatívneho MERO paliva. Následne sa bionafta môže používať ako 100 % palivo alebo sa primiešať do nafty. Takáto nafta svojím spaľovaním produkuje menej škodlivín a množstvo CO2 v ovzduší.

Zatiaľ čo na Slovensku sa bionafta využíva iba na technické účely, teda pre priemyselné poľnohospodárske a lesnícke vozidlá, v iných krajinách EÚ je jej použitie bežnejšie. V Nemecku ju okrem poľnohospodárskych strojov využívajú napríklad aj taxislužby a v rámci krajín únie je používanie bionafty najrozšírenejšie vo Francúzsku.

Správna separácia oleja od ostatného odpadu, ktorý v domácnosti produkujete, a jeho odovzdanie na zberných miestach navyše obmedzí znečisťovanie kanalizačného systému a vody. Už 1 dl oleja dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody, čomu zodpovedným správaním dokážete predísť. Kaufland pre vás opäť rozšíril počet zberných nádob a umiestnil ich pred 13 ďalších predajní. Celkovo tak môžete olej vo fľašiach priniesť už k 45 z jeho predajní.

Nové zberné nádoby na olej nájdete už aj pri týchto predajniach Kauflandu

● Dunajská Streda

● Hlohovec

● Komárno

● Levice

● Nitra

● Nové Mesto nad Váhom

● Nové Zámky

● Pezinok

● Piešťany

● Topoľčany

● Trenčín

● obe predajne v Poprade

Otvoriť galériu Zdroj: pr článok