V šou Svadba na prvý pohľad lásku nenašli: Dvaja účinkujúci vyrazili na spoločnú dovolenku

Markizácka šou Svadba na prvý pohľad síce skončila pred pár mesiacmi, niektoré kamarátstva však prežili.

Sociálny experiment, ktorý mal za cieľ spojiť ľudí na základe vedeckých paramentrov a prebudiť v nich lásku, v tomto prípade úspešný nebol, ale viac ako láska medzi mužom a ženou priniesla nerozlučné puto medzi ženíchmi Ivanom a Stanom. Tí si k sebe našli cestu a spoločne dokonca vyrazili na cesty.

Sobáše, ktoré boli v šou len naoko, nepriniesli želaný efekt. Aj keď účinkujúcich vyberala skupina vedcov, nikto z nich si spriaznenú dušu opačného pohlavia v šou nenašiel. Aj keď to v niektorých momentoch vyzeralo nádejne, každý si išiel svojou cestou. Ako sa však zdá, nie všetky vzťahy po skončení tohto projektu ochladli. Ako sa totiž ukázalo, ženíchovia Ivan a Stano zostali v kontakte a dokonca spolu strávili aj dovolenku, na ktorej bolo veľmi „horúco“.

Pred vypuknutím pandémie koncom februára totiž vyrazili na neďalekú Ukrajinu. S fotkami sa však kvôli zmluve s televíziou Markíza nemohli skôr ako teraz pochváliť. Nekoneční romantici nielenže preliezli všetky pamiatky v Kyjeve, ktoré sa im ponúkali, ale užili si aj v miestnych baroch, kde im na fotkách zapózovali aj miestne dievčatá. O zábavu tak mali chalani rozhodne postarané. Na dovolenku sa však vydali len oni dvaja, lebo, ako Ivan priznal, vytúžené polovičky ešte nenašli. „Bohužiaľ sa ani Stanovi ešte nepodarilo nájsť tú pravú,“ priznal ženích Ivan, ktorý v šou tvoril pár s nevyspytateľnou Luciou.

Tá ho šokovala nielen pornominulosťou, ale aj výstredným správaním. Napriek tomu, že bol do nej zamilovaný, po čase priznal, že by ju nechcel už ani ako kamarátku. Rovnako sám zostal aj Stano, ktorému robila v šou garde usmiata veterinárka Gabika. Aj keď to spolu chceli skúsiť, osud to nakoniec zariadil inak a aj oni si išli každý svojou cestou. Chalani však nezúfajú a stále hľadajú osudové polovičky.