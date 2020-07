Herečka Diana Mórová musela vyhľadať lekársku pomoc: Vážny zdravotný problém!

Musela riešiť vážny zdravotný problém. Obľúbená herečka Diana Mórová (50) sa na svoj vek pýši ukážkovou postavou, ktorú by jej mohli závidieť aj oveľa mladšie ročníky.

Nie je to však zadarmo. Je známe, že v minulosti sa hviezda Slovenského národného divadla venovala gymnastike a, ako sa zdá, telo si pamätá. A nielenže sa jej odvďačilo výbornou kondíciou, ale sa prihlásili aj problémy, ktoré usmievavej Didi spôsobujú z času na čas veľké bolesti. Mórová, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nášho národného kultúrneho stánku, Slovenského národného divadla, ale aj televíznych obrazoviek, musela vyhľadať lekársku pomoc.

Dianu totiž dlhodobo trápili bolesti krčnej chrbtice, ktoré jej strpčovali život. Povedala si však dosť a rozhodla sa obrátiť na odborníkov, ktorí jej, zdá sa, dokázali pomôcť. „Moje problémy s krčnou chrbticou ma donútili vyhľadať niekoho, kto mi pomôže,“ uvádza sa na stránke istej súkromnej rehabilitačnej kliniky v hlavnom meste. A vyzerá to tak, že odborníci jej v tomto centre skutočne dokázali pomôcť a zbaviť ju neznesiteľných bolestí.

„Ich profesionalita a ľudský prístup nemajú hranice. Rehabilitácie mi neskutočne pomáhajú,“ nešetrila chválou herecká hviezda, ktorá sa po dlhých mesiacoch vrátila späť do divadla. Aj ona totiž patrila k hercom, ktorí pre pandémiu koronavírusu prišli o prácu a na niekoľko mesiacov museli zostať doma. Mórovej však koronakríza zahrala do karát, pretože mala konečne čas vyriešiť si zdravotný problém, ktorý ju trápil.

Sama si totiž uvedomovala, že ak by svoj problém neriešila, mohla by skončiť veľmi zle. Hrozilo by totiž, že by bola odpísaná od svojej milovanej práce a nemohla by stáť na doskách Slovenského národného divadla. Herectvo je pre Mórovú srdcovkou a jej umenie diváci milujú. Diana tak vstúpi do novej divadelnej sezóny v tej najlepšej forme.