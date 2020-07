Detskí herci z Oteckov hviezdami aj mimo obrazoviek: Do vreciek sa im sypú tisíce eur

Nie je žiadnym prekvapením, že ten, kto sa objaví na televíznej obrazovke, sa razom stane populárnym.

Svoje o tom vedia aj detskí herci z obľúbených Oteckov, ktorí si práve vďaka účinkovaniu v tomto úspešnom projekte získali státisíce fanúšikov. O nováčikov v šoubiznise sa tak začali okamžite zaujímať aj veľké komerčné firmy, ktoré tínedžerom platia nemalé peniaze len za to, že sa odfotia s ich produktom. K tomu sa im sypú luxusné zárobky aj z nakrúcania seriálu. Koľko si dokážu iba vďaka sociálnym sieťam zarobiť Oliver Oswald (19), Zuzana Kraváriková (19) či exotická Karin Qayumová (14)?

Rodinný seriál Oteckovia sa stal najúspešnejším projektom televízie Markíza. A hoci od prvej odvysielanej časti prešli už dva roky, počet divákov stále pribúda. Len nedávno prekročili hranicu už viac ako pol milióna sledovateľov. A to hercom, a hlavne tým mladým, hrá perfektne do kariet. Práve vďaka popularite, ktorá im rapídnou rýchlosťou stúpa, získavajú čoraz viac fanúšikov na svojich sociálnych sieťach.

Vďaka ich popularite sa fanúšikovia čoraz viac zaujímajú aj o ich súkromný život, preto seriálové hviezdy vyhľadávajú aj mimo televíznych obrazoviek. Veľké zástupy sledovateľov týchto mladučkých hviezd si okamžite všimlo množstvo rôznych firiem, ktoré sú ochotné mladým hercom zaplatiť nemalý balík peňazí len za to, že sa s ich produktom odfotia.

Prilepšili si

Čerstvo zmaturovaný Oliver Oswald tak robil reklamu už pre známy potravinový reťazec, minerálnu vodu, nemenované kino, energetický nápoj, parfum či rôznu elektroniku. Vďaka týmto spoluprácam si tak mohol prísť na rozprávkové zárobky, o ktorých sa jeho rovesníkom môže len snívať. „Záleží na dohode a počte príspevkov, koľko na profil pridá. Za jednorazový post/fotku si so svojimi číslami mohol bez problémov vypýtať aj viac ako tisíc eur,“ priznal blízky zdroj z hercovho okolia.

„Samozrejme, dostáva ešte peniaze aj za instagram príbehy, kde označí danú spoločnosť, či za účasť na filmovej premiére, na ktorú ho firmy pravidelne pozývajú s tým, že ich tiež vždy spomenie. Tam sa to už však pohybuje od 200 do 500 eur za kus,“ dodal. Oliver tak zo svojej popularity mohol bez problémov vyťažiť už aj desaťtisíce eur. A to isté sa týka aj jeho seriálových kolegýň. Zuzana Kraváriková s Karin Qayumovou využili tiež svoju veľkú fanúšikovskú základňu a vplyv na sociálnych sieťach a rovnako začali robiť reklamu pre rôzne firmy.

Okrem kozmetiky, športového oblečenia, pochutín a nápojov odporúčali dievčatá svojim fanúšikom aj jednu z bánk, kde si otvoriť študentský účet. Ich mladší deväťročný seriálový kolega Tobias Kráľ sa však vybral inou cestou. Slávu z televíznych obrazoviek preniesol na svoj účet na sociálnej sieti YouTube, kde pridáva videá zo života. Či mu z toho však v týchto začiatkoch aj niečo kvapne, teraz ťažko povedať.

Herecký honorár

Predtým ako sa z tínedžerov stali nástroje na komerčné reklamy, zarábali si hlavne účinkovaním v seriáli Oteckovia. Tam si za každý nakrúcací deň prilepšili herci o nemalú sumu. Ako nedávno informoval Nový Čas, nové talenty sa stihli už v mladom veku poriadne nabaliť. „Záleží na tom, koľko dní z mesiaca nakrúcajú, ale za jeden deň môžu dostať 80 - 100 eur. V priemere nakrúcajú 10 dní v mesiaci. Mohli by si tak zarobiť aj 1 000 eur,“ prezradil nám vtedy detský honorár zdroj zo štábu.

Tvorcovia teraz pracujú už na šiestej sérii, ktorá by mala túto jeseň uzrieť svetlo sveta. Byť teda hercom úspešného projektu sa naozaj oplatí. Hlavne v takom mladom veku.