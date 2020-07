Viedol dvojaký život! Kyselica kandidoval za OĽaNO ako tajný agent: Špicľoval vlastných pre Balciara!?

Štátny tajomník Lukáš Kyselica (42) bol počas predvolebnej kampane tajným príslušníkom Vojenského spravodajstva, no v hnutí OĽaNO to nikomu nepovedal.

Exvyšetrovateľ Gorily odišiel z polície do civilu začiatkom októbra minulého roku a ihneď nastúpil do rezortu obrany k tajným. Zakrátko nato sa zapojil do kampane a kandidoval do parlamentu za Obyčajných ľudí.

Vo Vojenskom spravodajstve bol Kyselica od októbra až do 19. marca, keď zasadol do Národnej rady ako poslanec. Tajnej službe vojakov vtedy šéfoval Ján Balciar (57), na ktorého podozrivé majetky upozornil terajší minister obrany Jaroslav Naď (39). Krátko nato polícia Naďa obvinila z vyzradenia utajovaných skutočností súvisiacich s otravou Sergeja Skripaľa a zaistila mu aj mobil. Vyšetrovateľ však napokon po pár dňoch obvinenie stiahol.

Podľa informácií Denníka N v tom čase Balciar od Kyselicu chcel, aby donášal informácie nielen na Naďa, ale aj na súčasného ministra vnútra Romana Mikulca. Po nástupe do čela rezortu obrany Naď Balciara z funkcie odvolal. O tom, že Kyselica potajme pracoval pre Balciara, doteraz v hnutí OĽaNO nevedeli. Službou si zvýšil výsluhový dôchodok,

„Ktokoľvek z občanov Slovenskej republiky by pri potvrdení takejto skutočnosti porušil zákon o utajovaných skutočnostiach. V prípade, ak by som vám povedal nie, tak mi zrejme zase nebudete veriť vy,“ povedal pre Denník N Kyselica.

Rozpaky u Obyčajných

Minister obrany Naď sa napriek jeho utajenej činnosti svojho tajomníka zastal. „Na základe informácií, ktorými ako minister obrany nateraz disponuje, môže s pokojným svedomím povedať, že Lukášovi Kyselicovi dôveruje,“ uviedla hovorkyňa Martina Kovaľ Kakaščíková. Podržal ho aj premiér Igor Matovič (47). „Na základe doterajších informácií nevidím dôvod Lukášovi Kyselicovi nedôverovať,“ vyhlásil.

Nie všetci v OĽaNO však majú pre Kyselicove kroky toľko pochopenia. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (40) je z informácií o Kyselicovi sklamaný. „Každý do nej vstupuje s nejakým cieľom. Ak v nej stretnete ľudí s podobnými cieľmi, môžete sa časom spriateliť. Z nás s pánom Kyselicom sa asi priatelia už nikdy nestanú,“ dodal.