Hviezda Realu Sergio Ramos sa stal štvrtýkrát otcom: Sexi manželka mu porodila ďalšieho syna

Futbalista Realu Madrid a podľa mnohých najlepší obranca sveta súčasnosti, Sergio Ramos (34), sa stal po štvrýkrát otcom.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Syna Maxima Adriana mu na svet priviedla manželka, modelka a televízna celebrita Pilar Rubiová (42). So Segriom vychovávajú ešte ďalších troch synov - Alejandra, Marca a Sergia. Hviezda Realu sa so šťastnou novinkou pochválila svojim fanúšikom na sociálnej sieti. Sergio pridal fotografiu so svojou manželkou a malým pokladom z pôrodnej sály.napísal otecko. Ako uvádza web The Sun, dvojica si povedala áno minulý rok v katedrále v Seville po siedmich rokoch spoločného života.