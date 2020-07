Nová kniha o vzťahoch britských princov odhalila pikantné detaily: Toto bola pre Harryho posledná kvapka!

Nenávidia sa alebo sú ich hádky len vykonštruované médiami?

Odpoveď na túto otázku, ktorá sa týka princov Williama (38) a Harryho (35) a ich manželiek, by mohla poskytnúť nová kniha o ich živote. Vyjde už v auguste a verejnosť by sa tak konečne mohla dozvedieť, kde je pravda. O tom, že synovia princeznej Diany a zároveň následníci na britský trón nemajú dobrý vzťah, sa hovorí už roky. Rozkoly medzi nimi mali robiť aj manželky Kate a Meghan, ktoré si podľa mnohých očitých svedkov vôbec nerozumejú.

Dôkazom toho, že páry spolu nevychádzajú práve najlepšie, má byť aj to, že Harry a jeho manželka Meghan sa vzdali kráľovských povinností a upriamili pozornosť na vlastnú kariéru. Z Londýna sa spolu so 14-mesačným synčekom Archiem presťahovali do slnečnej Kalifornie. Či sú ich spory založené na pravde, možno ukáže nová kniha Finding freedom (Nachádzanie slobody).

Napísali ju Omid Scobie a Carolyn Durand, ktorí sa považujú za priateľov Harryho a Meghan. Pár sa však od publikácie dištancuje. „Táto kniha je založená na vlastných skúsenostiach jej autorov ako členov kráľovských tlačových zborov a ich vlastnom nezávislom spravodajstve,“ uviedol hovorca vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu. Očakáva sa však, že kniha vnesie trochu svetla do toho, prečo si páry k sebe nenašli cestu a čo Meghan prekážalo najviac.