Sympatická Handlovčanka vymieňa kostým za zásteru: Andrea robí z perníkov hotové umelecké diela

Prácu necháva pred prahom bytu! Administratívna pracovníčka Andrea (41) z Handlovej si našla spôsob, ako utiecť pred profesijným vyhorením. Hlavu si čistí pečením chutných medovníkov a stále ich nejako zlepšuje. Pod rukami jej tak vznikajú umelecké diela lahodiace žalúdku aj očiam.

S Novým Časom sa sympatická pekárka podelila o to, prečo sa zdobenie tradičnej cukrovinky stalo jej vášňou. Napiekla ich už vyše 5 000! Po tom, čo sa Andrea vráti domov z práce, zhodí zo seba kostým či elegantné šaty a okolo pása si uviaže zásteru, stiahne si vlasy, zo špajze vytiahne suroviny a pustí sa do výroby perníčkov. To je forma relaxu, vďaka ktorému jej práca neprerastá cez hlavu. „Medovníčky sú moje hobby, relax a oddych. Pri tom si dokážem oddýchnuť a hlavne sa zrelaxovať po práci s ľuďmi,“ priznala usmievavá Andrea, ktorá sa zakaždým snaží svoje dobroty niečím vylepšiť.

Experimenty s polevami

Sympatická Handlovčanka priznala, že k pečeniu má veľmi blízko už od detsva. „Ako malá som sa vždy tešila na Mikuláša, pretože som vedela, že sa začnú piecť vianočné medovníčky. Vtedy sme ich zdobili orieškami,“ zaspomínala Andrea, ktorá sa po rokoch k svojmu hobby vrátila a rozhodla sa zaexperimentovať s rôznymi polevami. „Už keď som bola dospelá, stretla som sa s jednou pani, ktorá mi ukázala, ako vyrobiť dobrú polevu. Od tej doby už robím 20 rokov na Vianoce zdobené medovníčky,“ povedala s úsmevom sympatická úradníčka, ktorá má najradšej techniku 2D zdobenia, ktorou sladkej dobrote doslova vdýchne život.

dodala Andrea s tým, že pečie aj na objednávky a niekedy dostane od klientov netradičné požiadavky. „Občas ma zarazí objednávka, kde chcú do 10 cm srdiečka vpratať čipku alebo meno. Väčšinou si ale nechajú poradiť,“ uzavrela milá Handlovčanka, ktorej v kuchyni pomáha aj dospelý syn.

Rozprávkové medovníčky

- doteraz upiekla cez 5 000 perníkov

- celoročne začala perníky zdobiť od roku 2014

- pri zdobení využíva 2D techniku

- prvotinou bol medovníkový domček