V priestoroch galérie vo Veľkom Šariši sa zrodil nový život: Pozrite sa na tú nádheru!

Unikátna výstava vo Veľkom Šariši! Priamo v priestoroch galérie sa zrodil vzácny život. Ide o exotického motýľa, ktorý sa vykuklil v priebehu minulého týždňa!

Rituály okolo zámotkov motýľov zabrali! V galérii v meste Veľký Šariš na východe Slovenska prebieha nezvyčajná výstava. Ľudia si môžu nielen prezrieť rôzne druhy exotického hmyzu. Vrcholom výstavy je liahnutie motýlích gigantov z kukiel.

Na to, aby sa v galérii vyliahol motýľ, je potrebné zabezpečiť kukle dostatočnú teplotu a vlahu. To však nie je všetko. "Psychohygiena by mala byť taká, že by sme sa s nimi mali rozprávať, aby boli pokojné a mali čo najväčšie krídla,” usmieva sa riaditeľka Mestského múzea a galérie Lenka Pribulová.

Koncom minulého týždňa na facebookovej stránke mesta informovali, že majú konečne prvý živý prírastok. Vyliahnuť sa podarilo okáňovi himalájskemu, teda poriadnemu gigantovi medzi motýľmi.