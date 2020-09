Celebrity ukázali svoj obľúbený relax: Junior má doma all inclusive, toto mu budete závidieť

Čo robili s voľným časom v lete?

Celebrity nám porozprávali, čo najradšej zo všetkého robia v najteplejšom ročnom období. Aj keď, paradoxne, niektorí naši respondenti najradšej nerobia vôbec nič... Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Juraj Šoko Tabaček (41): Otvoriť galériu Juraj Šoko Tabaček - Lezenie mu dáva nadhľad Zdroj: ajt „Lezenie je vec, ktorú mám veľmi rád, pretože keď leziem, všetky problémy sa mi zmestia do jedného jediného, a to je či sa mi podarí prejsť ďalší meter, alebo či ten chyt je správny... Vždy prežívam fantastický pocit, keď stojím hore a pozerám na veci, ktoré sú niekde v doline zmenšené. V tej chvíli má človek taký nadhľad. Myslím si, že niektorým ľuďom ten nadhľad chýba, a preto by podľa mňa malo liezť oveľa viac ľudí.“