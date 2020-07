Nafukovačka vzala futbalistom Jankovi († 20) a Erikovi († 20) život: Osudný oddych na chate!

Chvíle oddychu sa v sekunde zmenili na boj o život so smutným koncom.

Dvaja najlepší priatelia zo Spišskej Belej (okr. Kežmarok) prišli v piatok podvečer o život počas plávania na nafukovacom matraci. Ten sa totiž nečakane prevrhol a z piatich kamarátov sa zachránili len traja. Janko († 20) a Erik († 20) sa už, žiaľ, nevynorili. Rozbehla sa rozsiahla pátracia akcia, ktorá sa v sobotu ráno skončila najsmutnejšie, ako mohla. Z vody vytiahli už len bezvládne telá oboch chlapcov. Tí nadovšetko milovali futbal a klub, pre ktorý znamenali veľa, za nimi nekonečne smúti...

Partia zo Spišskej Belej si išla na Šíravu oddýchnuť pred nadchádzajúcou futbalovou sezónou. Podľa polície sa s nimi prevrhla nafukovačka. „Podľa prvotných informácií sa v piatok večer vo vodnej nádrži v stredisku Slnečný lúč v rekreačnej oblasti Zemplínska Šírava prevrátil nafukovací matrac s piatimi ľuďmi. Dvaja 20-roční mladíci z okresu Kežmarok sa už nevynorili. Polícia ihneď vyhlásila pátranie po oboch nezvestných osobách,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Do pátrania sa zapojili aj hasiči. Neskôr ho pre tmu prerušili a pokračovalo sa v ňom v sobotu ráno. Žiaľ, pátracia akcia mala tragický koniec. „Príslušníci HaZZ vytiahli spod hladiny vodnej nádrže obidve telá bez známok života. Privolaný obhliadajúci lekár na mieste konštatoval v oboch prípadoch smrť bez cudzieho zavinenia a nariadil pitvu, ktorá určí presnú príčinu smrti. Polícia v tejto súvislosti prijala trestné oznámenia pre podozrenie z trestného činu usmrtenia. Podľa výsledkov pitvy bude rozhodnuté o ďalšom postupe,“ doplnila Mésarová.

Osudný oddych na chate

Celá Spišská Belá je v šoku. Janka († 20) a Erika († 20) spájalo nielen kamarátstvo, ale aj láska k futbalu, ktorý za Spišskú Belú hrali. „Už na budúci víkend máme naplánovaný prvý zápas, takže ešte chceli využiť voľno, aby zrelaxovali, preto išli na chatu. To, čo sa stalo, je nepochopiteľné. Boli to dobrí a zodpovední chlapci a skvelí futbalisti,“ povedal zronený tréner B mužstva Spišskej Belej Igor Jurský. Zo správy, že dvaja futbalisti - záložníci, ktorí patrili k tým najlepším, už nikdy nenastúpia v červeno-bielych dresoch, sa stále nedokáže spamätať. Nešťastie si nedokáže vysvetliť ani šéf miestneho futbalu Štefan Bieľak. „Neviem presne, čo sa stalo. Je to však veľká strata najmä pre ich najbližších, ale aj pre náš futbal. Boli to perspektívni futbalisti. Očakávali sme, že sa onedlho stanú ťahúňmi aj nášho A mužstva,” uzavrel otrasený Bieľak.