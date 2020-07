Ikona Barcelony Xavi priznal nepríjemnú správu: Mám koronavírus!

Bývalý futbalista Barcelony a ikona klubu, Xavi Hernández (40), v sobotu oznámil, že bol pozitívne testovaný na koronavírus.

V súčasnosti manažér katarského Al Sadd nevykazuje žiadne symptómy a nachádza sa v izolácii. Keďže sa nebude môcť zúčastňovať tréningov svojho klubu, jeho funkciu trénera podľa webu Daily Mail dočasne prevezme David Prats. Na svojom instagramovom profile Xavi uviedol: "Pred pár dňami som bol pozitívne testovaný na koronavírus, no našťastie sa cítim fajn, ale budem musieť byť v izolácii, až kým sa nevyliečim. Hneď ako mi to zdravie dovolí sa budem chcieť vrátiť naspäť do práce." Bývalý hráč Chelsea má koronavírus: V krajine chcú kvôli nárastu prípadov prerušiť najvyššiu súťaž