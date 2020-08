Mamička nechcela bolesťou brucha otravovať lekárov: Z nevinného problému zdrvujúca diagnóza

Britka Johanna William (36), šéfkuchárka zo Staffordshire, začala trpieť bolesťami už v apríli, no návštevu doktora dlho odkladala. Vedela totiž, že zdravotníctvo je zavalené pacientmi s koronavírusom. Ako informuje portál Mirror, obyčajná bolesť brucha bola symptómom nevyliečiteľnej rakoviny.

Najskôr nechcela „mrhať časom“ lekárov, no nakoniec musela ísť do nemocnice, keďže bolesti sa zhoršili. Vyšetrenia ukázali, že má dva veľké tumory v nadobličkách, ktoré sa rozšírili až do pečene, obličky a sleziny. Lekári jej oznámili, že má rakovinu vo štvrtom štádiu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Najskôr si mysleli, že sú to dve cysty, ale potom, čo sa na ne pozreli rádiológovia sa ukázalo, že sú to dva tumory,“ hovorí mamička troch detí – Lewisa (17), Lillian (15) a Gabriela (8). Na vyjadrenie onkológa musela čakať dlhý týždeň. „Bola som v šoku, ani mi nenapadlo, že bolesť brucha môže byť spôsobená rakovinou. Myslela som si, že som zjedla niečo pokazené, alebo že mám možno intoleranciu na laktózu, či niečo také,“ spomína Johanna.

Johanna začala chodiť na agresívnu chemoterapiu, ktorá bude trvať šesť mesiacov. „Je to taká vzácna forma rakoviny, našli ju len vďaka CT-čku,“ vysvetlila mamička. Na jar absolvovala krvné testy, podľa ktorých jej diagnostikovali zápal apendixu. Doktori jej predpísali antibiotiká a lieky proti bolesti a poslali ju domov. Kvôli pandémii však zrušili všetky operácie a vyšetrenia, ktoré neboli nevyhnutné, musela teda čakať. Jej najlepšia priateľka a susedka Nichola Baker (36) spustila verejnú zbierku, vďaka ktorej by si Johannine deti mohli vytvoriť s mamou spomienky skôr, než sa jej stav zhorší.