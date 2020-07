Zostáva jej len málo času: Školáčka počíta každý deň, zachrániť ju môže len jedna vec

Bojuje o život. Školáčka len začiatkom júla ukončila vyčerpávajúcu dvojročnú chemoterapiu. Dva týždne pred poslednou dávkou liekov si vypočula hrozivú správu, rakovina sa jej vrátila.

Ako uvádza portál Metro, 14-ročná Amy Barlett z anglického mesta Nottingham trpí zákernou leukémiou a súčasne bojuje s časom. Má pár dní na to, aby sa našiel darca kostnej drene, ktorý by jej zachránil život. Celý proces náboru darcov sa spomalil kvôli koronavírusu a mladučká Amy má teraz „len týždne“ na nájdenie vhodného darcu.

Jej rodičia Marie Bartlett (51) s manželom Leighom (48) sa teraz zúfalo snažia o to, aby našli čo najviac dobrovoľníkov, ktorí by sa prihlásili do registra darcov kostnej drene. Milujúci rodičia priznali, že im „vyrvalo srdce z hrude,“ keď museli povedať dcérke, že po dvojročnom boji s chorobou potrebuje transplantáciu.

„Ako len môžem povedať dcérke, ktorej drobné telo už zažilo tak veľa, že rakovinu, ktorú s takou ťažkosťou prekonala, sa jej vrátila?“ povedala jej mama Marie o ťažkých životných chvíľach. Dievčatku diagnostikovali zákernú chorobu už keď mala 12 rokov. „Mami, to je v poriadku. Radšej nech ju mám ja, ako nejaké mladšie dieťa. Som silnejšia, takže mám väčšiu šancu prekonať ju,“ povedala malá bojovníčka svojej mame.

Jej otec tvrdí, že Amy je veľkou inšpiráciou. „Spôsob, akým sa s tým vysporiadala, bol úžasný. Ako jej otec chcem urobiť všetko, čo je v mojich silách. Naozaj si zaslúži prestávku po tom všetkom, čím si za posledné dva roky aj pol prešla,“ povedal otec Leigh, ktorý sa za každú cenu snaží nájsť vhodného darcu pre svoju dcérku.

Amy bola pred diagnózou „hravá, šťastná a energická“, avšak vo februári v roku 2018 sa sťažovala na bolesť a ťažkosti s kĺbmi. Lekári označili jej stav za vysoko rizikový a naordinovali jej najsilnejšiu chemoterapiu určenú pre deti s leukémiou. „Prišla o vlasy, stratila veľa sily a v podstate musela byť na invalidnom vozíku. Nebola silná natoľko, aby dokázala chodiť,“ povedal jej otec Leigh.

Prvé mesiace boli naozaj ťažké, ale postupom času videli zlepšenia. „Testovali ju pred tromi týždňami a na druhý deň sme mali telefonát, ktorý zmenil úplne všetko.,“ povedal jej otec o ťažkých chvíľach. Život 14-ročnej Amy teraz závisí od toho, či nájdu vhodného darcu kostnej drene. Dievčatku zostáva len pár týždňov.