Pandemická komisia vlády SR neschválila nový pandemický plán

Pandemická komisia vlády SR v piatok neschválila nový pandemický plán.

Dôvodom by mali byť početné pripomienky, ktoré treba do materiálu zapracovať. Komisia má opäť zasadať 11. augusta. TASR to potvrdilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Nový pandemický plán pripravilo MZ SR. Ako priblížilo vo štvrtkovom (23. 7.) stanovisku, jeho cieľom je zabezpečenie pripravenosti Slovenska na pandémiu akútnych respiračných ochorení, eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, stanovenie úloh orgánov štátnej správy, samosprávy a odborných orgánov, ktoré riadia, zaisťujú a plnia činnosti v spojitosti so zabezpečovaním ochrany verejného zdravia. Nový plán koordinuje aj postupy v prípade druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19.