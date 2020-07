Počet prípadov nakazených v USA presiahol 4 milióny: Každú hodinu pribudne cez 2500 prípadov

Počet prípadov nákazy novým koronavírusom v USA presiahol vo štvrtok štyri milióny - každú hodinu pribudne priemerne vyše 2600 nových infikovaných, čo je najvyššia miera na svete.

Ukázal to vlastný výpočet tlačovej agentúry Reuters. Prípady nákazy v Spojených štátoch pribúdali rýchlo už od prvého zisteného prípadu 21. januára. Krajine trvalo 98 dní, kým dosiahla milión nakazených. Ďalších 43 dní trvalo, kým prípady infekcií dosiahli dva milióny, a potom už len 27 dní, keď dospeli k počtu tri milióny. Trvalo len 16 dní, kým infekcie dosiahli štyri milióny, pričom v tomto časovom rozpätí pribúdalo 43 nových prípadov za minútu. Koronavírus v USA: Kalifornia prekonala New York v počte nakazených

Federálna vláda vo Washingtone, guvernéri jednotlivých štátov a starostovia miest sa často dostávali do sporov o to, aký spôsob na zastavenie šírenia koronavírusu je najlepší. To viedlo k zmätočnej zmesi pravidiel ohľadne jednotlivých opatrení, napríklad nosenia rúšok na verejnosti alebo ohľadne toho, kedy už možno otvoriť prevádzky.

Prezident Donald Trump nedávno zmenil svoj postoj k pandémii a rúškam. Predtým nebol ochotný nosiť tvárovú masku, ale tento týždeň povzbudzoval Američanov, aby ju nosili, a nedávno sa prvýkrát aj sám objavil na verejnosti s rúškom.

Spomedzi 20 krajín s najvyššou mierou nákazy sa USA zaraďujú na druhé miesto v počte prípadov na obyvateľa - majú 120 infekcií na 10.000 ľudí, horšie je na tom len Čile. USA zaznamenali vyše 143.000 úmrtí na koronavírus, čo je 4,4 mŕtvych na 10.000 obyvateľov - USA sú teda celosvetovo šieste v rebríčku najvyššieho počtu úmrtí na obyvateľa. Zaradili sa za Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko, Čile a Francúzsko, pripomenula agentúra Reuters.

Celosvetovo nič nenaznačuje, že sa tempo pribúdania nových infekcií spomaľuje - nákaza sa najviac zrýchľuje v USA a v Južnej Amerike, ako ukazujú výpočty agentúry Reuters vychádzajúce z oficiálnych správ.