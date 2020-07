Na východe počítajú škody po prívalových dažďoch: Povodne stáli poriadne mastnú sumu

Najväčšie škody po bleskovej povodni v Snine ráta firma, ktorá sa venuje žeriavovej technike.

Peter Hišem, riaditeľ firmy Drobec, našiel v administratívnej budove skazu. Vytopené dokumentácie strojov či účtovníctvo boli len zlomkom škody. Polmetrová voda pred pár dňami stála aj v dielni, kde majú drahé stroje a náradie. Opravu celkovej škody odhadli až na 100-tisíc eur. Nedeľňajšia prietrž mračien na severovýchode Slovenska trvala len niekoľko minút, napriek tomu napáchala ohromné škody na majetku.

Okrem desiatok rodín v Snine, ktorým prívalová voda zatopila nádvoria, záhrady i pivnice, si to odniesla aj firma, ktorá sa zameriava na výrobu, montáž i opravy žeriavov. Výrobný riaditeľ Peter Hišem pre Nový Čas povedal, že v ich hlavnej administratívnej budove napáchala veľké škody. Voda si našla cestu aj do firemného archívu a znehodnotila dôležité dokumenty. „Máme tam staré daňové priznania, účtovníctvo či dokumentácie k žeriavom, ktoré sú veľmi drahé. Všetko to musíme mať archivované, je toho dosť, o čo sme prišli. Budeme to všetko musieť nahradiť,” zhodnotil Hišem.

Pracovníci firmy počas pondelka odpratávali nánosy bahna. „Zistili sme, že chodník je v dezolátnom stave, musíme ho rozobrať,” počítal Hišem ďalšie škody s tým, že im poškodilo aj kuchynku a šatne. Obrovské materiálne škody boli najmä na elektrických zariadeniach, tzv. odporníkoch pre žeriavy, ktorých hodnota sa šplhá na niekoľko tisíc eur.

„Všetky sú vytopené a nepoužiteľné. Zatopené sú aj diaľkové ovládače na žeriavy, ktoré musíme vyhodiť, sú to všetko drahé zariadenia,“ povedal riaditeľ s tým, že ho trápia stopnuté zákazky. „Je to katastrofa. Celý 20-členný firemný personál aj s pomocou dobrovoľných hasičov bude odpratávať nahromadené nánosy bahna a následky povodne najbližší týždeň. Museli sme pozastaviť všetky zákazky,“posťažoval sa Hišem s tým, že škodu odhadol až na 100-tisíc eur.