Peter je fanúšik ako sa patrí: Na záhrade si spravil vlastnú Tour de France

Tomu sa povie fanúšik! Peter Martin (52) z Marshamu v anglickom Norfolku nevynechal ani jeden z posledných 21 ročníkov Tour de France.

Keď aktuálnu súťaž pre pandémiu koronavírusu odložil, urobil si v záhrade vlastnú. Počas svojich ciest na preteky si Peter spravil poriadnu zbierku suvenírov. Je medzi nimi aj 1 400 modelov cyklistov či sprievodných vozidiel. Aktuálny ročník sa mal začať 27. júna, no odložili ho na 29. augusta. Netrpezlivý fanúšik si povedal, že tak dlho nebude čakať a od dátumu pôvodného začiatku si robí vlastnú Tour vo svojej záhrade.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

S pomocou svojho syna Henriho (8) inštaluje modely do rôznych póz. Denne zverejnil na twitteri v priemere štyri fotky s popisom jednotlivých etáp. Má tam zábery na pelotón, úniky, hromadné pády či víťazné dojazdy. Vo svojej záhrade využil prakticky všetko. Z bazéna spravil Stredozemné more, šikmú strechu premenil na horskú etapu. Nechýbajú ani kravy, ktoré cyklistov sledujú popri ceste, či im do nej sem-tam vojdú. Ľudia sa na jeho fotkách a vtipných komentároch bavia a to je hlavné!