Záverečná reč prokurátora v kauze smrti Kuciaka: Kočner odmenil Zsuzsovú za zorganizovanie vraždy autom

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vladimír Turan navrhol vo svojej záverečnej reči obžalovaným v kauze vraždy Jána Kuciaka 25-ročné tresty odňatia slobody.

V záverečnej reči sa odvolával na svedectvá Zoltána Andruskóa, Petra Tótha, komunikáciu cez Threemu, sledovania novinárov, lustrácie a motív na vraždu. "Je to prípad bezhraničnej túžby po moci, peniazoch, prípad cynizmu, podliactva, a tým spojenej zbabelosti z následkov protiprávneho konania," začal svoju záverečnú reč prokurátor. "Na druhej strane, je to prípad boja za spravodlivosť, prípad určitej naivity v neuvedomovaní si a osobnom nepripúšťaní si nebezpečenstva hroziaceho z následkov tohto boja. Hlavne je to však prípad obety dvoch nevinných mladých ľudí túžiacich po živote v spravodlivejšom prostredí," doplnil Turan.

V úvode sa venoval motívom Mariana Kočnera. Obžalovaný podľa prokurátora vedel, že Kuciakova analytická práca môže byť vážnou prekážkou v jeho politických ambíciách s pripravovanou stranou Cieľ. Dokazovať to má komunikácia cez Threemu, jeho známa tlačová konferencia, ktorej efekt podľa prokurátora Kuciak pokazil svojimi otázkami, ako aj výhražný telefonát. Turan tiež pripomenul, že Kuciakove texty viedli k vzneseniu obvinenia Marianovi Kočnerovi v kauze Donovaly. Z výpovede svedkov niekdajšieho novinára a exSISkára Petra Tótha aj akcionára Penty Jaroslava Haščáka podľa Turana vyplynulo, že novinárova práca Marianovi Kočnera vyslovene vadila.

O tom, že si mal vraždu objednať Marian Kočner, svedčí aj Zoltán Andruskó. Svedectvo považuje Turan za dôveryhodné, nesúhlasí, že si ním mal Andruskó kupovať beztrestnosť. Pripomenul 15-ročný trest, ktorý si už odpykáva, ako aj fakt, že začal vypovedať o Alene Zsuzsovej okamžite po svojom zadržaní pred tým, než mu policajti hocičo sľúbili.

Turan vyzdvihol aj svedectvo Tótha. Pripomenul sledovanie viacerých novinárov a lustrácie, ako aj fakt, že fotografia Jána Kuciaka zo sledovania mala putovať od sledovacieho komanda až k Miroslavovi Marčekovi a Tomášovi Szabóovi. Turan spomenul Tóthove svedectvo z dovolenky v Chorvátsku, na ktorej mal Marian Kočner vyjadriť ambíciu zavraždiť novinára, aby sa ostatní zľakli. To v prípravnom konaní spomínal aj brat Mariana Kočnera Ivan Kočner. Na súde však odmietol vypovedať.

Prokurátor hovoril aj o potvrdení vzťahu medzi Alenou Zsuzsovou s Marianom Kočnerom po tom, ako Tóth odovzdal polícii telefón Mariana Kočnera s Threemou. Jej vzťah mal spočívať aj v zbieraní diskreditujúcich materiálov na osobnosti slovenskej politiky, vďaka ktorým si mal Marian Kočner myslieť, že je beztrestný. Turan tiež poukázal na to, že Alene Zsuzsovej zabezpečil po skutku nové auto - odmenu za zorganizovanie vraždy novinára. Venoval sa aj ich vzájomnej komunikácii o snehu a prerábkach interiéru, ktoré považuje za šifru označujúcu vraždu novinára.

Pri presvedčení, že vinný je aj Tomáš Szabóo, sa prokurátor opieral o svedectvá Andruskóa a už neprávoplatne odsúdeného Miroslava Marčeka, ako aj o stopy nájdené u neho doma. U Tomáša Szabóa našla polícia telefón použitý pri vražde, peniaze, ktoré nevedel vysvetliť, a náboj, ktorý podľa znaleckého skúmania pochádzal z vražednej zbrane. Po jeho záverečnej reči začal prednášať tú svoju splnomocnenec poškodených Kuciakovcov Daniel Lipšic.