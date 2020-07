Greguš si zahrá v MLS osemfinále: Prsty mal pri oboch góloch Minnesoty

Tím slovenských futbalistov Jána Greguša a Alberta Rusnáka mladšieho postúpili v zámorskej MLS do osemfinále turnaja vo floridskom Orlande.

Real Salt Lake aj bez zraneného Rusnáka sa kvalifikoval ďalej napriek prehre s Kansasom City 0:2, postupuje z tretieho miesta D-skupiny. Minnesota United Jána Greguša remizovala v rovnakej skupine s Coloradom 2:2 a v konečnom hodnotení skončila druhá.

Dvadsaťdeväťročný stredopoliar Greguš odohral za Minnesotu celý duel a bol pri oboch góloch svojho tímu, keď v prvom polčase v rozpätí siedmich minút asistoval na presné zásahy Ethana Finlayho. Pri prvom šla lopta k úspešnému strelcovi priamo od slovenského futbalistu, pri druhom cez ich spoluhráča Romaina Metanireho. United síce otočili z 0:1 na 2:1, najtesnejší náskok si však neudržali a remizovali 2:2.

"Ján (Greguš, pozn.) perfektne vystrelil z priameho kopu a Ethan stál na správnom mieste. Niečo podobné na tréningoch často nacvičujeme," povedal k prvému gólu Minnesoty obranca United Chase Gasper.

V dvoch skupinách turnaja ešte musia dohrať tretie zápasy, po nich bude známe kompletné zloženie osemfinálových dvojíc. Víťaz špeciálneho turnaja, ktorý vedenie MLS zorganizovalo po viacmesačnej pauze vynútenej pandémiou koronavírusu, získa miestenku do Ligy majstrov zóny CONCACAF. Výsledky z Orlanda sa tiež zarátajú do základnej časti MLS, ktorá by mala neskôr pokračovať už na domácich štadiónoch jednotlivých účastníkov súťaže.

Spomedzi účastníkov MLS na turnaji chýbajú Nashville a Dallas, keďže pred štartom podujatia sa v týchto tímoch objavilo ochorenie COVID-19 u viacerých osôb.