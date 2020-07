Ako sa Matovič vyhováral pri odpísanej diplomovke: 9 zásadných výrokov premiéra

Po týždni prehovoril o svojej odpísanej záverečnej práci. Premiér Igor Matovič (47) ešte v Bruseli oznámil, že k plagiátu, ktorý odovzdal v roku 1998 sa bude vyjadrovať až na Slovensku.

V stredu večer vyhlásil, že žil celý čas v presvedčení, že jeho diplomovka je v poriadku, no nespochybňuje, že ide o odpísanú prácu. Odmieta však jej zverejnenie a vyhlasuje, že problém vytvorili novinári, ktorí o plagiáte informovali. Tvrdí, že zverejňovať informáciu, ktorá búra autoritu lídra krajiny, ktorý ide vyjednávať obrovskú pomoc pre Slovensko do Bruselu v čase najväčšej svetovej krízy od druhej svetovej vojny nebolo správne.

„Osem rokov hovorím o svojej diplomovej práci to isté. Ja som svoju prácu od roku 1998 nevidel,“ skonštatoval. Matovič upozorňoval na rozpory v tom, že pred ôsmimi rokmi iný redaktor uviedol, že tretinu citoval. Hovorí, že už vtedy sa písalo o tom, že sú v jeho diplomovke len štyri strany jeho. „Nekritizoval som to vtedy, nepôjdem to ani teraz. Ak by som tušil, že je v mojej práci problém s citovaním, tak sa nepostavím na tlačovku o Dankovi.“

Už dnes je na programe v parlamente odvolávanie premiéra z jeho postu, ktoré inicioval Smer a Hlas. Zdôvodňujú to aj tým, že neplní sľuby. Koaliční poslanci vopred oznámili, že za odvolanie nebudú hlasovať, aj keď im Matovič vraj dal voľnú ruku. „Zhodli sme sa, že po vyše 20 rokoch sa už nebudeme vyjadrovať k niečomu, čo spravil vtedy Matovič,“ uviedla Anna Zemanová z SaS. „Zhodli sme sa, že táto téma nie je témou, na ktorej by mala padnúť vláda,“ doplnila Jana Žitňanská zo Za ľudí.