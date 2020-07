Veľká predpoveď počasia: Udrú na Slovensku tropické horúčavy? Slová meteorológov vás nepotešia

Takto by to malo vyzerať! Hoci sme si v poslednej dobe zvykli na letá, ktoré lámali teplotné rekordy, tento rok to vyzerá celkom inak.

Tropických dní je zatiaľ ako šafranu, zachrániť reputáciu tomuto ročnému obdobiu môže ešte august, ktorý je zvyčajne najstabilnejším letným mesiacom. Prinesie teda druhá polovica prázdnin zmenu?! S výnimkou roku 2016 sme mali posledných päť rokov mimoriadne teplé letá. Fotogaléria 7 fotiek v galérii Pomaly sme si zvykli na to, že ak nie sú teploty nad 30 stupňov Celzia, nemôžeme hovoriť o peknom počasí. Klimatológ Pavel Faško všetkých priaznivcov tropických dní však vyvádza z omylu. Z hľadiska klimatických podmienok v strednej Európe považuje toto leto za celkom normálne. „Počasie by sa malo podobať tomu, ktoré sme prežili posledný mesiac. Tento rok pripomína letá, ktoré sa u nás vyskytovali v 20. storočí," vysvetlil. Búrky ťažko predpovedať Nadšenci opaľovania si v týchto dňoch konečne prídu na svoje. Jasnú oblohu však budú aj naďalej striedať mraky. Ako však tvrdí odborník, predpokladať, kde udrie búrka, nie je jednoduché. „S predstihom 24 hodín sa nedá povedať, kde tá búrka presne bude. Preto aj informácie v aplikáciách treba brať s rezervou," uviedol Faško, podľa ktorého neprúdi do strednej Európy teplý vzduch a preto je tohtoročné leto také, aké je. Na nedostatok horúčav sa vraj nemôžu sťažovať v severozápadnej Európe, napríklad v Španielsku. Na konci jari a na začiatku leta bolo veľmi teplo aj vo východnej a juhovýchodnej Európe. Z hľadiska očakávaní musíme podľa neho veriť, že zaberie august, ktorý sa za normálnych okolností vyznačuje najstabilnejším počasím z letných mesiacov. Priemerné leto Mnohých z nás ešte čakajú dovolenky, deti majú pred sebou druhú časť prázdnin, a tak sa vynára otázka, s akým počasím na nás pani príroda ešte vyrukuje. Ako sa zdá, rekordy padať určite nebudú. „Dlhodobá predpoveď hovorí o tom, že toto leto má byť len priemerné, spočiatku aj podpriemerné, ako býva. Krivky teplôt naznačujú, že do konca júla, respektíve prvé 3 týždne augusta nejaké veľké výkyvy nebudú. Vysoké teploty nám nehrozia, skôr očakávané búrky zabránia väčšiemu otepľovaniu," prezradil pre TV JOJ meteorológ Peter Jurčovič s tým, že počas augusta sa najvyššie denné teploty budú pohybovať v rozmedzí 25 až 30 stupňov Celzia.