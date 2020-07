Ako zlepšia peniaze od Európskej únie životy Slovákov? Ekonómovia radia vláde: Na toto použite miliardy z Bruselu!

Ako zlepšia peniaze od Európskej únie životy Slovákov? Premiér Igor Matovič (47) má za sebou dlhé hodiny rozhovorov v Bruseli, no čaká ho ešte ťažšia úloha.

Spolu s ministrami musí premyslieť, ako Slovensko využije 34,1 miliardy, ktoré nám odklepli. Investovať by chcel do veľkých národných projektov alebo výstavby nemocníc. Nový Čas zisťoval, čo odporúčajú ekonómovia. Matovič sa vrátil z Bruselu s úsmevom na perách a oznámil, že má pre Slovensko geniálnu správu.

„Mimoriadne ťažké vyjednávania, pozičné hry... Ale nakoniec dohoda o najväčšej ekonomickej intervencii v dejinách Slovenska, ako aj EÚ,“ povedal premiér na margo toho, že od Európskej únie dostaneme vyše 34 miliárd eur. Otázkou však je, ako tieto peniaze využiť čo najefektívnejšie. Matovič by najradšej investoval do národných projektov alebo výstavby troch či štyroch nemocníc. „Nemôžu to byť malé projekty, pretože nemáme možnosť tieto prostriedky minúť,“ varoval premiér.

Minister hospodárstva Richard Sulík ocenil výdrž Matoviča, ktorý štyri dni v kuse rokoval, no zároveň spomenul problémy, ktoré sú s odklepnutými financiami spojené. „Miliardy, ktoré sa podarilo vyrokovať, neprídu na striebornej tácke, ale prídu v podobe veľkého množstva drobných úloh, rôznych pravidiel a náročností. Nebude ľahké tieto peniaze zmysluplne použiť,“ povedal šéf liberálov, ktorý dodal, že Slovensko v minulosti nedokázalo vyčerpať vyše dve tretiny eurofondov, z čoho viní predošlé vlády.

„Nechceme nechať prepadnúť tieto peniaze, ktoré nám môžu výrazne pomôcť v týchto ťažkých pokoronových časoch. Chceme realizovať zmysluplné a veľké projekty a poučiť sa z toho, čo tí pred nami robili zle,“ uviedol Sulík. Jeho kolega z SaS Ján Rudolf, ktorý je odborníkom na čerpanie eurofondov, tvrdí, že peniaze by mohli byť použité napríklad na zrealizovanie daňového bonusu, na reformu verejnej správy alebo riešenie mobility.

Kamenický: Matovič zavádza

Exminister financií Ladislav Kamenický zo Smeru však nie je taký entuziastický ako vláda. Vyjednaná suma podľa neho nie je vôbec taká vysoká, ako premiér prezentuje. „Matovič nezabudol do tejto sumy zarátať aj možné pôžičky z Fondu obnovy 6,8 miliardy eur, o ktoré prijímatelia nebudú mať veľký záujem, lebo ich treba v plnej miere splatiť. Pri hotovosti 8-9 miliárd eur, ktorú má ministerstvo financií momentálne k dispozícii, a neskúsenosti s prípravou projektov tieto pôžičky SR skoro určite nevyužije,“ kritizuje Kamenický, podľa ktorého je v sume zarátaných aj 8 miliárd z minulého rozpočtu.

Problém vidí aj v tom, že na čerpanie fondov EÚ a Fondu obnovy bude potrebné pripraviť kvalitné projekty. „Pri ‚profesionalite‘ súčasnej vlády a jej predsedu Igora Matoviča mám zlý pocit, že ako krajina máme veľký problém,“ uzavrel Kamenický.