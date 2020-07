Hamšík sa už súťažného futbalu nevie dočkať: Najbližšia sezóna bude netradičná

Najvyššia čínska futbalová súťaž sa síce mala začať už koncom zimy, napokon jej štart nastane až počas posledného júlového víkendu. A chýbať pri tom nebude ani kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík (32).

Slovenská opora tímu Ta-lien I-fang je v Číne už štyri mesiace. "Som tu od 19. marca, je to teda už pár mesiacov," cituje Hamšíka jeho oficiálny web. Odklad spôsobila pandémia koronavírusu, ktorá sa do celého sveta rozšírila práve z Číny.

Najbližšia sezóna v čínskej futbalovej lige bude netradičná. "Bude sa hrať v dvoch skupinách po osem tímov. Tá naša u nás v Daliane. Budeme všetci zavretí v hoteli. Pôjde to dookola: tréningy, zápasy, hotel, tréningy, zápasy, hotel. Bude to tak do konca základnej časti, teda do 28. septembra. Potom by mal nasledovať vyraďovacia časť,“ prezradil priamo z Číny Marek Hamšík svoj život na najbližšie dva mesiace.

Na návrat súťažného futbalu sa už veľmi teší. "Sme veľmi radi, že cez víkend sa začne liga. Tvrdo sme sa pripravovali, väčšinou každý víkend sme hrali prípravné zápasy. Našimi súpermi boli druholigové tímy a stretli sme sa aj s našim rezervným mužstvom. Sme radi, že v nedeľu nastúpime na ligový duel. Našim súperom bude na domácom štadióne piaty tím minulého ročníka Šan-tung Lu-neng,“ doplnil Hamšík.

Obhajcom titulu z predchádzajúcej sezóny je tím Kuang-čou Evergrande, Hamšíkov Ta-Lien skončil deviaty.