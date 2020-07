Matka s dcérou strávili vo výťahu 4 dni: Aby prežili, museli robiť nechutné veci

Luxusná vila s vlastným výťahom je predstava mnohých ľudí o tom, ako by mal vyzerať ich vysnený domov. Pre dve Číňanky sa však presne takýto dom stal na 4 dni žalárom.

Matka (82) a jej dcéra (64), ktorých mená ostávajú z pochopiteľných dôvodov utajené, sa zasekli v ich súkromnom výťahu. Staršie ženy však pri sebe nemali telefóny a tak si nemohli zavolať pomoc. Začali plynúť dlhé hodiny a dni, počas ktorých boli úbohé ženy bez jedla a vody odsúdené na pitie vlastného moču.

Ako píše web Ladbible, chceli spolu vyjsť na druhé poschodie, keď zrazu výťah stmavol a prestal sa pohybovať. „Boli na ceste do kúpeľne, preto si so sebou nezvali žiadny telefón a nemali sa ako kontaktovať so svetom,“ povedala pre médiá doktorka z nemocnice v Singapure. „Matka sa postavila na dcéru a vyrazila svetlo na strope. Potom vytrhli káble, čím sa odpojila poistka na dverách. Boli schopné ich na kúsok odchýliť a striedali sa pri nich, aby sa nadýchali vzduchu,“ opísala.

„Až na štvrtý deň sa im podarilo otvoriť dvere tak, že dcéra mohla vybehnúť privolať pomoc.“ Obe vyčerpané ženy sa potom dlho zotavovali v nemocnici. „Tekutiny sú pre život veľmi dôležité, a aj keď je moč viac menej voda, obsahuje aj toxíny, ktoré by pri dlhodobej konzumácii mohli byť jedovaté,“ dodala doktorka.