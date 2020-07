Po vyše 12 rokoch balia kufre! Belohorcová s rodinou sa sťahujú z Ameriky: Nová lukratívna adresa

Čaká ich sťahovanie! Bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová (44) a jej manžel Vlastimil Hájek (45) žijú v slnečnom Miami už vyše 12 rokov a doteraz tam boli nadmieru spokojní. To sa však v posledných mesiacoch zmenilo.

Rýchlo sa šíriaci koronavírus a následky s ním spojené sympatickú blondínku odradili od doterajšieho života natoľko, že sa rozhodla so svojou milovanou rodinkou Spojené štáty americké náhle opustiť. Vyzerá to tak, že ich kroky povedú do Španielska.

Dlhé roky viedla Zuzana so svojím manželom a deťmi prepychový život. Spoločne si nažívali v luxusnom mrakodrapovom byte na začiatku South Beach, najznámejšej pláže v Miami. K tomu vlastnili ešte apartmány, ktoré prenajímali rôznym turistom. Keď sa však svetom začal šíriť nebezpečný koronavírus, Belohorcová s manželom prišli o svoj biznis. Všetci hostia svoje rezervácie u nich pre pandémiu zrušili a ich podnikanie sa začalo rútiť do záhuby. Preto sa spoločne dohodli, že z podnájmu vo výškovej budove čoskoro odídu a bývalý hotel si prerobia na svoj nový domov.

„Začali sme už s kompletnou rekonštrukciou,“ prezradila pred pár mesiacmi Novému Času exmoderátorka. A hoci zmeny na stavbe stále prebiehajú, ich plány sa úplne zmenili. Rodina sa rozhodla dať Amerike zbohom.

Prímorské mestečko

Manželia sa prisťahujú opäť do Európy. Nový život chcú začať v španielskom meste Marbella. Dôvodom ich rozhodnutia vraj majú byť aj rasové nepokoje po smrti Georgea Floyda a koronavírus, ktorý im zruinoval podnikanie. „Rozhodli sme sa nepredĺžiť si v USA vízum. Zuzka bola spočiatku proti, ale prijala to a 31. augusta sa sťahujeme späť do Európy,“ prezradil českému Blesku Hájek, ktorý tvrdí, že situácia sa na Floride zmenila.

„Necítime sa v Miami po tých protestoch bezpečne, je tam obrovský rasizmus voči bielym, sú tam zlé stredné školy, mizerné zdravotníctvo. A, samozrejme, obrovskú ranu dostal pre COVID-19 aj turizmus. Náš penzión, ktorý sme prevádzkovali, musel skončiť. Teraz ho prerábame na normálny dom a dáme do predaja, ale či sa predá, alebo nie, z Ameriky jednoducho odchádzame,“ dodal s tým, že etapu v Miami už ukončili.

Ich dve deti Salma a Nevio majú dokonca vyriešenú otázku vzdelávania. „Deti tam na začiatku septembra nastupujú do súkromnej školy,“ ukončil a prezradil, že už teraz tam majú aj prenajatý byt, kde sa usadia. Čo sa týka práce, rozmýšľajú nad tým, že si na pláži otvoria kaviareň.