Rokovania v Bruseli pokračujú: Michel predkladá posledný návrh, takéto sú čísla

Štvrtý deň oficiálnych rokovaní lídrov EÚ v Bruseli zaznamenal sériu odkladov.

Predseda Európskej rady Charles Michel nakoniec rozhodol, že rokovania budú pokračovať o 20.00 hodine a zároveň pripravil pre šéfov štátov a vlád aj nový dokument s návrhmi, ktoré by mohli znamenať kompromis pre dosiahnutie dohody o novom sedemročnom rozpočte EÚ a pláne hospodárskej obnovy po koronakríze.

Jeho návrh zachováva plán obnovy s názvom EÚ budúcej generácie (NGEU) vo výške 750 miliárd eur (v cenách z roku 2018), pričom na nevratné granty určené na obnovu a modernizáciu európskych ekonomík po koronakríze by malo ísť 390 miliárd eur. Na rovnaké účely budú mať členské štáty k dispozícii 360 miliárd eur vo forme výhodných pôžičiek. EÚ by si celkovú sumu mala požičať na svetových finančných trhoch najneskôr do konca roka 2026.

Michelov návrh, ktorý ráta so postupným 0,6-percentným zavedením vlastných rozpočtových zdrojov EÚ, čiže zavedením nových celoúnijných daní, spresňuje tiež, že miliardy požičané na finančných trhoch musia byť splatené do konca roka 2058.

"Tento návrh je výsledkom množstva kolektívnej práce so všetkými lídrami a pracovnými tímami. Viem, že posledné kroky sú vždy najťažšie, ale som presvedčený, že, hoci je to ťažké, je dôležité pokračovať v práci, a myslím si, a som o tom presvedčený, že dohoda je možná," uviedol Michel v stanovisku pre médiá krátko pred začatím nového kola rokovaní. Tie pokračujú už štvrtý deň po sebe.