Z 13. dôchodku sa stal len vyšší vianočný príspevok: Koľko dostanú penzisti po novom?

Tešili ste sa na 13. dôchodok a teraz neviete, ako to bude? Vláda Igora Matoviča oznámila, ako si to predstavuje.

Je 13. dôchodok skôr vianočný príspevok ako to, čo bývalá vládna koalícia presadila pár dní pred parlamentnými voľbami? Budete škodovať, alebo si polepšíte?

Bude to viac ako vlani, ale menej, ako to mohlo byť. Riešenie, ktoré vládna koalícia predstavila minulý týždeň, vychádza z princípu vianočného príspevku známeho z minulosti. Len je štedrejšie.

Či ide o vianočný príspevok alebo o navrhovaný 13. dôchodok, platí, že jeho výška je nepriamo úmerná výške penzie. Dávky sa líšia len maximálnou výškou a rozsahom nároku. Kým najvyšší vianočný príspevok bol 200 eur, 13. dôchodok bude 300 eur a ešte ho dostanú všetci bez ohľadu na výšku penzie.

„Takáto podpora pre seniorov nie je 13. dôchodkom. Vláda presadzuje hybrid, ktorý sa viac podobá na vianočný príspevok,“ hovorí Martin Halás z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív.

Zákon, ktorý presadila bývalá koalícia, hovorí, že 13. dôchodok je vo výške priemernej penzie príslušného druhu. To by znamenalo, že napríklad k starobnej penzii dostanete 460,40 eura. Ak poberáte plnú invalidnú penziu, tak 380 eur.

Na jednej strane je to viac, ako ľudia dostanú podľa nového návrhu. Na druhej strane by každý dostal rovnakú sumu, či má penziu 200 alebo 1 000 eur.

Je to nespravodlivé

Marta Ondriašová (77) Otvoriť galériu Marta Ondriašová (77) Zdroj: anc

- Nepáči sa mi to prerozdelenie. Mali by dorovnať každému dôchodcovi do 500 eur. Keď má niekto 300 eur, mal by dostať 13. dôchodok 200 eur, ak má 400 eur, mal by dostať 100 eur. A ten, kto má viac ako 500, nemyslím si, že by mal dostať na prilepšenie 197 eur. Je to kruté, ale prečo by mali dostať aj tí, čo majú trebárs 700 eur?

Nová vláda presadzuje hybrid

Martin Halás, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív

- Vláda presadzuje hybrid, ktorý sa viac podobá na vianočný príspevok. Zo zákona, ktorý garantoval seniorom viac ako 430 miliónov eur, zobrala túto „istotu“ a nahradila ju síce solidárnym príspevkom, na ktorom bude však šetriť. Najvyšší príspevok sa bude týkať iba asi sedemtisíc seniorov. Keďže dôchodky poberá viac ako milión občanov, je dôležité, aby ani v budúcnosti nepodliehali takýmto populististickým zmenám, ktoré spôsobujú neistotu.

Ako to mohlo byť

Výška 13. dôchodku by závisela od druhu poberanej penzie a bola by vo výške priemernej penzie príslušného druhu k 31. decembru predchádzajúceho roka

Priemerné penzie podľa druhu

Druh penzie - 13. dôchodok

Starobný - 460,40 €

Predčasný - 433,20 €

Invalidný nad 70 % - 380 €

Invalidný do 70 % - 209,90 €

Vdovský - 263,10 €

Vdovecký - 208,80 €

Sirotský - 137,70 €

Sociálny - 255 €

Invalidný z mladosti - 280,50 €

Ako to bude

- ak penzia alebo súčet penzií neprevyšuje životné minimum (214,83 €), 13. dôchodok bude 300 €

- ak penzia je vyššia ako životné minimum, 13. dôchodok sa vypočíta podľa vzorca: 300 – 0,36 * (penzia - životné minimum)

- 13. dôchodok je najmenej 50 €

