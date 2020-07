Smer obmenil vedenie, kontroverzné tváre predsedníctva: Zvráti nová zostava padajúce čísla?!

Reštart strany alebo začiatok konca? Na víkendovom rekonštrukčom sneme Smeru si delegáti v nezvyčajne komornej atmosfére zvolili nové vedenie strany, ktoré ju má ťahať nasledujúce roky.

Predsedom zostáva Robert Fico (55), ktorý oznámil, že Smer bude rustikálnou sociálnodemokratickou stranou. V rolách podpredsedov mu budú sekundovať aj kontroverzný poslanec Ľuboš Blaha (40) či synovec exministra vnútra Erik Kaliňák (29). Nový Čas zisťoval, či táto zostava dokáže strane pritiahnuť stratených voličov.

V roku 2012 Smer drvivo vyhral parlamentné voľby a štyri roky mal pohodlnú väčšinu v Národnej rade. Po ôsmich rokoch získal vo voľbách niečo cez 18 % voličov a aktuálne preferencie po odchode tretiny poslaneckého klubu okolo Petra Pellegriniho (44) ukazujú podporu pod 10 %. Fico na sneme tvrdil, že v interných prieskumoch je rozdiel medzi Smerom a Pellegriniho Hlasom len dve percentá, oficiálne prieskumy naposledy ukazovali rozdiel viac ako 10 %. „Mňa Hlas Petra Pellegriniho vôbec nezaujíma. Prídu päť minút po nás a povedia to isté,“ povedal Fico.

So Smerom sa chce sústrediť na „pracujúcich ľudí“. „Smer chce byť dôrazná opozičná strana sociálnodemokratického typu. Ale takého tradičného. My chceme byť normálna sociálna demokracia,“ oznámil Fico s tým, že nechce dávať strane prívlastky liberálna či európska. Dôležité pre neho budú národný a vlastenecký princíp, normálny vzťah k cirkvám a tradičnej rodine. „Budeme sa vo svojej politike týmto reáliám prispôsobovať. Národný volič na Slovensku zostal veľmi opustený,“ povedal. On sám už niekoľkokrát vyhlásil, že chce hľadať svojho nástupcu do ďalších volieb aj za predsedu.

Kto sa dostal do vedenia

Po tom, čo zo strany odišlo viacero známych tvárí, vrátane podpredsedov, si delegáti zvolili do vedenia napríklad obvineného poslanca Ľuboša Blahu, ktorého NAKA stíha pre extrémizmus v súvislosti s jeho facebookovým statusom o „klamstvách o vraždiacich komunistoch“. Blaha na sneme hovoril, že „štátna moc prenasleduje opozičných politikov“ a obvinenie považuje za vykonštruované.

ktorý je synovcom exministra vnútra a vo voľbách neúspešne kandidoval zo 150. miesta. Smeru pomáhal s online kampaňou a má sa orientovať na mladých ľudí. V predsedníctve napriek viacerým kauzám zostávajú aj Martin Glváč či Robert Kaliňák, ktorý bude Smeru pomáhať v právnych veciach.

Vo voľbách uspejú, podrží ich pevné jadro

Grigorij Mesežnikov, politický analytik

- Myslím si, že taktika, ktorú zvolili, nebude fungovať, lebo s ľuďmi, ktorých Fico vysunul do popredia, ťažko dokážu získať nových voličov. Strana nezaujíma postoj k tomu, čo sa odohralo v jej réžii a nie je schopná sebareflexie. Pevné jadro strany ju podrží a predpokladám, že uspejú v parlamentných voľbách, ale nebude to superúspešná strana. Orientácia na národného voliča je stále tou istou variácou, čo robili doteraz. Oni nie sú sociálni demokrati a so svojím postojom sa nevedia zmestiť do rámca sociálnej demokracie, tak vymýšľajú niečo, aby si zdôvodnili túto nálepku.

Nedokážu naviazať na úspechy Fica

Tomáš Koziak, politický analytik

- Obmena Smeru prakticky nie je žiadnou obmenou. Do predsedníctva boli síce posunutí mladší členovia Smeru, ale názorovo nie sú inde než tí, čo predstavovali najradikálnejšie krídlo v Smere. Neoboľševický rétor Ľuboš Blaha ako šíriteľ hoaxov nemôže pomôcť Smeru stať sa modernou ľavicovou stranou. Fico naznačil, že chcú byť rustikálni, čiže tým môže osloviť skôr dôchodcov alebo menej vzdelaných ľudí, no problémom je samotný Fico, ktorý odmieta prevziať zodpovednosť za stav Slovenska pod svojím vedením. Ľudia okolo neho predstavujú radikálnu časť a nedokážu naviazať na úspechy Fica, ktoré na čele strany dosiahol.