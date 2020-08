Splnený sen každého rodiča? Neuveriteľné, na čo míňa tínedžerka svoje vreckové

Hannah Rhodes je šestnásťročná tínedžerka, ktorá si počas zákazu vychádzania kvôli pandémii nového koronavírusu našla novú záľubu. Ako informuje portál Gazette Live, začala sa venovať upratovaniu a po vzore upratovacej ikony Mrs. Hinch (Sophie Hinchliffe) si k tomu založila aj nový účet na Instagrame.

Hannah so svojou záľubou začala len nedávno, no úplne ju to pohltilo a celé vreckové teraz míňa na čistiace prostriedky. Po vzore Mrs. Hinch si založila účet na Instagrame. „Moji priatelia to veľmi podporujú a zdieľajú môj účet. Myslia si, že je úplná pecka, že sa rozprávam s Mrs. Hinch,“ povedala Hannah.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Sophie Hinchliffe (30), známa pod prezývkou Mrs. Hinch, sa preslávila po tom, čo na Instagrame nazbierala armádu fanúšikov. Tam zdieľa svoju vášeň k upratovaniu svojho bezchybného domu v Essexe. Aj Hannah je tá, čo doma upratuje. Býva so svojou mamou Gail, nevlastným otcom Paulom a bratom Lukeom (10). Na svojom účte už nazbierala 4000 sledovateľov. Tínedžerka sa najskôr doma nepochválila, čo robí. Mame sa priznala, keď mala 900 sledovateľov. „Používala som tipy od Mrs. Hinch a upravovala som si ich, aby boli jedinečné. Vždy, keď niečo upratujem, spravím z toho krátke videá, ktoré potom dám dokopy,“ prezradila Hannah. Okrem upratovania je posadnutá aj organizovaním. Všetko má svoje miesto a je to rozdelené do sekcií. „Úplne to milujem, som tým posadnutá. Zrejme preto, že to odháňa nudu, môžem niečo robiť a zamestnáva ma to,“ hovorí tínedžerka.

Spolu s ostatnými fanúšikmi sa rozhodli vytvoriť video pre Mrs. Hinch. Tej sa to veľmi páčilo a so svojimi fanúšikmi vytvorila skupinovú konverzáciu. Posiela im hlasové správy a obrázky psa a domu. „Je nás 22, volá nás Hinchers. Zvykne sa s nami rozprávať každý večer. Práve hovorila, že by sa s nami rada jedného dňa stretla,“ prezradila Hannah. Mladá slečna dúfa, že raz bude taká úspešná ako jej idol.