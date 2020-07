Sedemročný multitalent zo Sniny ohuruje každého, koho stretne: Čoho sa Alex chytí, to mu ide!

Foto

Do vienka dostal šikovnosť a usilovnosť. Malý školák Alex (7) zo Sniny vyniká vo všetkom, do čoho sa pustí. Podarilo sa mu už zvíťaziť v celoslovenskej súťaži v prednese v anglickom jazyku, zabodoval v streľbe, účinkuje vo folklórnom súbore. Ako dvojročný dokonca vystupoval v klipe Roba Opatovského. A je to oveľa viac.