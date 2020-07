Mladá žena zarába ako vo sne: Keď zistíte, čo stvára, rozum sa vám zastaví

Jenna Phillips (21) pracovala dva roky v optike a vo voľnom čase natáčala videá na Onlyfans.

Neskôr začala natáčať perverznejšie videá, na ktorých predstiera, že je pes. Jej počet sledovateľov sa prudko zvýšil. Dievča z Texasu opustilo svoje zamestnanie a teraz pracuje ako "pes na plný úväzok". Podľa Daily Mirroru jej to vynesie mesačne 6-cifernú čiastku. "Cítim sa ako pes. Chcem sa iba váľať, aportovať, nechať si škrabkať hlavu, pobehovať okolo a hrať sa. To všetko chcem. Vždy som predstierala, že som šteniatko, síce najprv nie v sexuálnom slova zmysle," hovorí Jenna. "Rada počúvam pochvaly. Milujem, keď mi niekto povie, že som dobré dievča. Vtedy sa mi roztápa srdce." To, že je pes, predstierala už počas dospievania.

Počas práce v optike si založila účet na OnlyFans a pridávala tam svoje videá. Prvých osemnásť mesiacov neboli jej snímky perverzného charakteru. Všetko sa zmenilo, keď spoznala dvoch mužov z Chicaga, a tí jej povedali viac o úchylke, keď ľudia predstierajú, že sú zvieratá.

"Čo sa týka tohto fetišu, väčšina dievčat predstiera, že sú mačky, líšky alebo zajačiky. Muži sú väčšinou psami," vysvetľuje. "Predtým, ako som sa do toho pustila, som nad tým dlho uvažovala. Cítim sa ako pes (a preto som sa rozhodla byť ním)."

Pod nickom "thatpuppygirl" začala uverejňovať perverznejšie videá. Jej počet sledovateľov prúdko vzrástol. Teraz musia jej fanúšikovia platiť 16-20 dolárov (14-17,50 eur) mesačne, aby mohli sledovať jej profil bez cenzúry. Vo videách naháňa loptičky, kráča na vôdzke alebo sa kúpe, často bez oblečenia.

OnlyFans brala spočiatku iba ako zábavku. Potom si uvedomila, ako tam je málo žien, predstierajúcich, že sú psy. "Väčšina tejto komunity sú muži-gayovia. Kedykoľvek som si šla kúpiť výbavu, bolo to iba pre chlapov," hovorí. Keďže videla, že po takýchto videách je dopyt, rozhodla sa presadiť sa v tejto oblasti.

"Teraz je to moja práca na plný úväzok. Moje príjmy sa stonásobné zvýšili, odkedy som sa presunula k predstieraniu, že som šteniatko. Mesačne zarábam viac ako milión dolárov," priznáva. Väčšina peňazí pochádza od ľudí, ktorý si vyžiadajú nejaké video na mieru. Jeden z jej fanúšikov za nahrávku zaplatil až 1200 dolárov (1052 eur).

"Keď mi niekto povie svoju predstavu, pošlem mu, koľko to bude stáť. Čím perverznejšie, tým drahšie. Toto na tom milujem najviac. Som taká šťastná, že zarábam peniaze tým, čo by som inak robila aj zadarmo. Moji fanúšikovia sú mi všetkým. Som za nich tak vďačná," hovorí.

Pre svojich sledovateľov by toho síce spravila mnoho, ale má stanovené aj hranice. Mnohí ľudia od nej chcú videá so skutočným psom, to ale ona odmieta. "V mojich nahrávkach nie sú žiadne zvieratá a nikdy nebudú."

Jenna si v tejto komunite našla množstvo priateľov. Taktiež sa snaží pochopiť, odkiaľ pochádzajú rôzne ľudské úchylky. "Viem, že mnoho ľudí by mi povedalo, že môj fetiš je šialený, tak sa snažím nesúdiť ostatných. Rada sa o úchylkách učím viac. Je to môj životný štýl."

Momentálne je slobodná, no na videách s ňou spolupracuje istý muž. Jej prvé videá v aplikácii Tiktok nezožali veľký úspech, no nič si z toho nerobila. Jenna rada chodí na vôdzke aj mimo kamier. Zatiaľ jej ohľadom toho nikto nepovedal nič z očí do očí, nepríjemné veci jej píšu ľudia iba na internete. "Stalo sa to iba jedenkrát, že niekto ku mne prišiel počas natáčania. Povedal, že síce nevie, čo to robím, ale vyzerá to úžasne a nech v tom pokračujem," informuje Jenna.