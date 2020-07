Karty zamiešal aj koronavírus: Koľko legionárov môžu kluby postaviť na zápas?

V najvyššej slovenskej hokejovej súťaži Tipsport Lige po novom nebude mať na zápasovej súpiske jedno garantované miesto hráč do 20 rokov a jedno hráč do 21 rokov, ale dve miesta hráči do 20 rokov.

Počet zahraničných hráčov sa nezmenil. Stále bude môcť za jedno družstvo v stretnutí nastúpiť maximálne sedem cudzincov vrátane brankára. Osem hráčov vrátane brankára môže byť ostaršených, teda mladších ako im na štart v seniorskej súťaži povoľuje ich vek. Vyplýva to z rozhodnutí, ktoré na svojich zasadnutiach od apríla do júla postupne schvaľoval Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja. Za jedno družstvo v druhej najvyššej súťaži - Slovenskej hokejovej lige - môže nastúpiť maximálne päť legionárov, ale ani jeden zahraničný brankár. Každý tím bude musieť nasadiť aspoň päť hráčov do 23 rokov, a aspoň dvoch hráčov do 20 rokov. Ostaršení môžu byť maximálne dvanásti. Informuje o tom oficiálny portál SZĽH. Ďalší dôležitý moment pre Gáboríkovcov: Marián sa pochválil krásnou správou V nasledujúcich sezónach sa však očakáva postupné znižovanie počtu legionárov. K zníženiu došlo zatiaľ v žiackych súťažiach, v 1. lige dorastu a v 1. lige juniorov," informoval portál hockeyslovakia.sk. "Počet zahraničných hráčov sa v seniorských súťažiach nemenil aj v dôsledku predčasne ukončenej sezóny 2019/2020 a jej následkov.K zníženiu došlo zatiaľ v žiackych súťažiach, v 1. lige dorastu a v 1. lige juniorov," informoval portál hockeyslovakia.sk.