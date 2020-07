Neskutočná hanba Harryho a Meghan: Vážne sa v USA vyvážajú v tomto?!

Bojujú proti globálnemu otepľovaniu, ale štýlom ,,kážeme vodu, pijeme víno".

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Princ Harry a jeho manželka Meghan už niekoľkokrát rozzúrili svet, keď po svojich mediálnych výlevoch o tom, ako musí každý znížiť svoju uhlíkovú stopu, zbytočne lietali súkromnými lietadlami. A dnes zas a znova dokazujú, že ich kázne sú určené pre bežných ľudí, nie horných 10-tisíc. Po americkom Los Angeles sa totiž prepravujú obrím SUV Escalade značky Cadillac, ktoré má spotrebu nafty rovnú trojnásobku spotreby bežného osobného vozidla.



SUV Cadillac Escalade má motor s objemom šesť litrov. ,,Je to to najmenej ekologické auto na svete," tvrdí denník The Mail s tým, že spotreba na sto kilometrov vysoko presahuje dvadsať litrov nafty. To teda znamená, že jazda týmto autom vyprodukuje plynného uhlíka (skleníkového plynu) trojnásobok čo bežné auto, ktoré ani nemá nijako nízku spotrebu. Fanúšikovia im tak teraz opäť vracajú na sociálnych sieťach ich pokrytecké kázanie o znížení produkcie skleníkových plynov.

,,Všetci by sme sa mali zlepšiť," vyhlásil pred pol rokom Harry. A nehanbí sa potom jazdiť po meste autom, ktoré produkuje toľko skleníkových plynov, ako tri dieselové motory s objemom dva litre.