Slováci prežili v Monze peklo: Hrozný dážď zaplavil cesty, padali stromy

Konečne poriadna akcia! Tím ARC Bratislava sa prvýkrát po vynútenej prestávke kvôli pandémií koronavírusu zúčastnil vytrvalostných pretekov 12h Monza v čisto slovenskom zložení Miro Konôpka, Maťo Konôpka a Maťo Homola.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

A že to bolo úspešné vystúpenie na medzinárodnej scéne, dokazuje fakt, že tím vyhral svoju kategóriu GTX a v celkovom poradí obsadil skvelé 6. miesto. „Hrozný dážď zaplavil cesty, padali stromy... No proste peklo! Musel som dokonca otvárať dvere, aby som videl čiary a trafil sa do boxov. Ale inak vládne spokojnosť. Vybojovali sme skvelý výsledok. Slovenská vlajka viala v Monze hrdo,“ povedal pre Nový Čas líder tímu ARC Bratislava Miro Konôpka.

Pre Maťa Homolu to boli prvé vytrvalostné preteky, ale podal výborný výkon, počas celého preteku dokázalo isť slovenské trio časy v jednej sekunde a aj napriek technickým problémom v prvej časti preteku sa Lamborghini Supertrofeo so štartovým číslom 707 postupne prepracovalo smerom hore vo výsledkovej listine. „Z Maťa Homolu som bol prekvapený. Je to šikovný chalan, ktorý dáva motošportu naozaj veľa. Dokonca by som povedal, že to je jeden z najšikovnejších Slovákov. Bol som s ním spokojný,“ dodal Konôpka.

Slováci jazdili v Monze rýchle a konštantné časy, nerobili žiadne chyby a auto začalo v sobotu poslúchať viac ako v piatok. Vďaka super práci jazdcov a mechanikov sa pár hodín pred koncom pretekov vyhupol tím ARC Bratislava do vedenia v triede, keď preskočil dovtedy vedúci nemecký tím Reiter Engineering s prototypom KTM Concept. Toto vedenie si slovenský tím udržal až do konca fyzicky aj technicky náročných pretekov a tým pádom ARC Bratislava vystúpal na najvyšší stupienok v triede GTX.

Autor: mšj I Foto: anc