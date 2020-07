Obrovská tragédia počas pretekov upravených automobilov: Americký jazdec († 64) zomrel po fatálnej nehode

Šesťdesiatštyriročný jazdec Shawn Balluzzo zomrel v sobotu večer po nehode počas pretekov upravených automobilov na ovále v americkom Hamptone.

Bol to prvý smrteľný incident na tejto trati od roku 2004, informovala agentúra AP. Balluzzo vyhral v roku 2019 až 16 zo 17 podujatí vo svojej divízii, v prvých sobotňajších pretekoch obsadil druhú priečku. V nasledujúcich však jeho auto narazilo zozadu do súperovho, vyletelo do vzduchu a prednou časťou narazilo do steny. Po nehode ho previezli do nemocnice, kde zraneniam podľahol.