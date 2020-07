Chára dostal ponuku, aká sa neodmieta: Presedlá na cyklistiku?

Odolá?! Ak sa slovenský hokejista Zdeno Chára (43) rozhodne ukončiť bohatú a úspešnú kariéru v zámorskej NHL, o budúcnosť sa obávať nemusí. Pre kapitána Bostonu a vášnivého cyklistu má totiž šampión Tour de France 2018 Geraint Thomas (34) ponuku, aká sa neodmieta!

Chára je už dlhé roky pilierom a lídrom bostonských medveďov v NHL. Nikdy sa pritom netajil tým, že okrem hokeja miluje aj cyklistiku, vďaka ktorej sa udržuje vo forme aj v lete. Ak mu to čas i povinnosti dovolia, odbehne si na preteky či vysadne na bicykel.

Na dvoch kolesách už absolvoval aj viaceré legendárne stúpania vo Francúzsku i Taliansku, ktoré využívajú organizátori Tour de France a Giro d´Italia. Určite ho preto potešil najnovší odkaz od víťaza najslávnejších pretekov sveta Thomasa, ktorý by si s najvyšším mužom profiligovej scény rád zatrénoval. Navyše mu ponúka možnosť po konci kariéry za oceánom pôsobiť vo wales­kom mužstve Cardiff Devils. „Znie to lákavo a budem to musieť zvážiť,“ usmial sa Chára v podcaste jazdca stajne Ineos Luka Rowea s tým, že cyklistike je verný už od detstva. Vďačí jej totiž za veľa.

„Veľa vecí, ktoré dnes prenikajú do hokeja, som vedel už oveľa skôr vďaka cyklistike. Otvorila mi nové možnosti, pomohla mi a aj vďaka nej stále pôsobím v NHL. Získal som nové znalosti o výžive, príprave, taktike, chalanov som sa pýtal na ich makačku, stravu, regeneráciu, udržiavanie si hmotnosti. Všetko to využívam aj vo svojej príprave,“ dodal obľúbený zadák, ktorý tlak počas play-off zámorskej súťaže prirovnal k napätiu na veľkých podujatiach ako Tour či Vuelta a España.