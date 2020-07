Manuál pre tímy a hráčov NHL pred reštartom: Hokejistov čaká vojenský režim!

Ako na vojne! Zámorská NHL, ktorá chce cez leto dohrať zvyšok prerušenej sezóny, pripravila pre hráčov a realizačné tímy všetkých klubov podrobný manuál, ako minimalizovať riziko ochorenia koronavírusom.

Ak by sa totiž nákaza rozšírila, znamenalo by to definitívny koniec plánov na zahojenie miliardovej straty populárneho kolotoča. Hoci kompetentným ich snahu ochrániť si svoje peniaze a hviezdy odoprieť nemožno, pri niektorých rozhodnutiach prestrelili. Na vlastnej koži sa o tom presvedčia aj Slováci!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Mužstvá sa do zaoceánskych ľadových arén NHL vrátia od 1. augusta a do zvyšku ročníka ich nastúpi 24. Ešte predtým však prebehnú krátke prípravné kempy, v ktorých začne hráčom špecifické obdobie, keď sa na dlhší čas ocitnú v bubline mimo reálneho sveta. Celky z Východnej konferencie sa predstavia v Toronte, tie zo západu nájdu domov v Edmontone. V jednej vetve predkôl vyraďovačky sa môžu fanúšikovia tešiť na kúsky montrealského útočníka Tomáša Tatara a torontského obrancu Martina Marinčina, v miniturnaji o nasadenie do 1. kola play-off sa pridajú bostonskí Jaroslav Halák a Zdeno Chára, washingtonská dvojica Richard Pánik a Martin Fehérváry či piliere Tampy Bay a Dallasu Erik Černák a Andrej Sekera. Všetkých pritom čakajú v tieni pandémie koronavírusu prísne bezpečnostné opatrenia a vedenie prestížnej súťaže už aj vyrukovalo s jasnými pravidlami. Ktoré z nich môžu profiligové esá najviac desiť?

Odmietli už siedmi

Keďže hráči NHL môžu po obnovení ročníka využiť klauzulu o odopretí štartu a za neúčasť v kempoch im nehrozia žiadne sankcie, ich počet stúpa. K prvému odvážlivcovi, ktorým bol kanadský obranca Calgary Travis Hamonic, sa pridali aj jeho krajan v službách Edmontonu Mike Green, švédsky zadák Sven Bärtschi z Vancouveru či český bek Dallasu Roman Polák. Svojim mužstvám nebudú k dispozícii ani Steven Kampfer z Bostonu, Karl Alzner z Montrealu a Zach Trotman z Pittsburghu.

Manuál pre tímy

 tímové obsadenie jedného hotelového poschodia a prerozdelenie hráčov do vlastných izieb

 vlastná dezinfikácia bazénov a posilňovní

 prísny zákaz návštev, platný aj pre ženy a deti

 nutnosť vystavenia špeciálnej priepustky na odchod z hotela (vydávanej iba vo výnimočných prípadoch)

 povinná kontrola počtov hráčov v jednotlivých izbách

 skupinová organizácia voľného času (výlety, kino či golf)

 prísny zákaz dotýkania sa tváre a rozprávania vo výťahoch

 nahradenie tradičných oblekov pohodlnejším odevom a športovými súpravami

 plnohodnotné zabezpečenie hotelov obchodov s potravinami, reštaurácií a barov, aby nikto nemusel nikam vychádzať

 povinné odstraňovanie zvyškov jedál z tanierov jedákov a odkladanie ich ho do špeciálnych nádob.