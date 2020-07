Minister Krajčí informuje o novinke: Týmto ľuďom by sa malo testovanie na COVID-19 hradiť z eurofondov

Testovania pacientov, ktorí sú pred operáciou, či testovanie osôb, ktoré sa vracajú do zariadení sociálnych služieb (ZSS) zo zahraničia, by mali byť hradené z eurofondov.

V pondelok to po rokovaní vlády oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Testovanie na Slovensku je podľa jeho slov zabezpečené. Pripustil, že počas víkendov sa testuje menej, sledujú sa najmä akútne prípady. Na sobotu a nedeľu sa nevystavujú COVID pasy.

Šéf rezortu zdravotníctva hovoril aj o tom, že ak to bude potrebné, je vytvorená aj reprofilizačná schéma, a to v troch vlnách. Prvá vlna by sa mala týkať 15 slovenských nemocníc. Podľa jeho slov má Slovensko zabezpečených aj dostatok ventilátorov, približne v počte 1000, majú byť sofistikovanejšie.

Krajčí tiež doplnil, že nevidí "potrebu stresovať". Práve epidemiológovia podľa jeho slov prinesú presnejšie informácie o nakazených a o celkovom vývoji. Podľa jeho slov sú však prípady podchytené.

Avizoval tiež, že prerobili pandemický plán. Stretnutie pandemickej komisie by sa malo uskutočniť 24. júla na pôde rezortu zdravotníctva. Vláde ho chce Krajčí predložiť v stredu (15. 7.). Dodal tiež, že počty nakazených v okolitých krajinách mierne narastajú. Podobná situácia je podľa jeho slov aj na Slovensku.

EÚ schválila SR štátnu pomoc pre testovacie projekty súvisiace s COVID-19

Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že schválila slovenskú schému štátnej pomoci v hodnote 80 miliónov eur na podporu výskumnej, vývojovej a testovacej infraštruktúry pre výrobky súvisiace s pandémiou nového koronavírusu. Komisia spresnila, že schému schválila na podporu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ako aj na testovanie a rozširovanie infraštruktúr spojených s výrobou produktov súvisiacich s ochorením COVID-19.

Schéma bola schválená v rámci dočasného právneho rámca o štátnej pomoci, ktorý eurokomisia prijala v marci, doplnila ho a aktualizovala v priebehu apríla. Verejná podpora bude spolufinancovaná z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Bude mať formu priamych grantov a bude otvorená pre spoločnosti všetkých veľkostí, s výnimkou finančných inštitúcií.

Cieľom tejto schémy je zvýšiť a urýchliť vývoj a výrobu produktov, ktoré sú priamo spojené so šírením nového koronavírusu, vrátane očkovacích látok, nemocničných a lekárskych prístrojov, liekov a ochranných prostriedkov. Komisia zistila, že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom právnom rámci. Štátna pomoc pokryje podstatnú časť nákladov na oprávnené výskumné a vývojové projekty, i investičné projekty. Akýkoľvek výsledok výskumných činností sa na požiadanie sprístupní tretím stranám v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) prostredníctvom nevýlučných licencií a za trhových podmienok.

Bude tiež existovať "bonus" (v zmysle dodatočného podielu nákladov, ktoré môžu byť kryté štátnou pomocou) na projekty výskumu a vývoja zamerané na priemyselný výskum a experimentálny vývoj, ktoré sú podporované viac ako jedným členským štátom, alebo projekty, ktoré sa vykonávajú v cezhraničnej spolupráci s výskumnými organizáciami alebo inými spoločnosťami. Exekutíva EÚ dospela k záveru, že toto opatrenie je nevyhnutné, primerané a vhodné na boj proti koronakríze. Na tomto základe schválila opatrenia slovenskej strany podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.