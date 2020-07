Epsteinovi († 66) pomáhala zháňať mladé dievčatá aj košická rodáčka: Slovenka Nadia obvinená z kupliarstva!

Ďalšie obvinenia! Ghislaine Maxwell (58) nebola jedinou kupliarkou, ktorá zháňala mladé dievčatá pre pedofila Jeffreyho Epsteina († 66).

V prípade vyšetrujú štyri ďalšie ženy a medzi nimi aj Slovenku Nadiu Marcinkovú!

Ďalšie štyri ženy čelia obvineniam z toho, že sa podieľali na dohadzovaní maloletých dievčat na Epsteinov ostrov. Sarah Kellen (39), Adriana Ross, Lesley Groff (53) a Nadia Marcinková (34) sú podľa Sunday Telegraph vyšetrované pre ich údajnú účasť v Epsteinovom kruhu obchodovania s maloletými dievčatami. Kellen bola zástupkyňou Maxwell a lietala na tzv. „lolita exprese“ skoro tak často ako nehanebný pár.

Hovorí sa, že neskôr prevzala hlavnú úlohu v dohadzovaní dievčat. Jedna z obetí ju označila za pravú ruku Epsteina podobne, ako bola Maxwell. Vraj v prípade, ak Epstein zatúžil po uspokojení, ona alebo Maxwell zavolali konkrétne dievča do spálne. Tie to, samozrejme, nemohli odmietnuť. Tieto dve ženy vraj tiež radili dievčatám, ako ho čo najlepšie sexuálne uspokojiť. Ešte v roku 2008 dostali všetky 4 ženy imunitu pred trestným stíhaním v štáte Florida, no zatknutie Maxwell pravdepodobne donúti FBI znovu otvoriť aj tento prípad. Medzi obvinenými je aj Slovenka Nadia Marcinkova. Rodená Košičanka pôsobila ako modelka a už ako 15-ročná sa mala stať jednou z Epsteinových obetí. Točil s ňou aj pornografický materiál. Údajne sa tiež chválil, že ju kúpil od jej rodičov ako sexuálnu otrokyňu. Neskôr údajne tiež pomáhala zháňať dievčatá, za čo dostávala pravidelný plat. Tiež lieta a pôsobila ako Epsteinova súkromná pilotka.

Zdá sa, že zatknutie Ghislaine Maxwell odhalí mnohé tajomstvá. Údajne má viacero celebrít aj vplyvných svetových osobností zachytených na videu, ako sa zúčastňujú na sexuálnych orgiách s maloletými dievčatami. Nahraté pásky mali slúžiť na ich vydieranie.

Jeffrey Edward Epstein († 66)