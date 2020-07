Školáci do krvi zmlátili dôchodcu Jiřího: Na povrch vyplávalo šokujúce odhalenie o všetkých aktéroch!

Podarený trojlístok! Len 15-ročný recidivista Ľubo si poriadne zavaril. Spolu s mladším bratom Jozefom (13) a ich strýkom Radom (13) tak zmlátili miestneho hubára Jiřího (67), že sa až rozum zastavuje.

Pre cigarety dokázali dôchodcovi zlomiť nos a nahuckať naňho psy. Najstarší útočník skončil v cele, no jeho rodičia i brat tvrdia, že to bolo inak. Najkurióznejšie na tejto bitke je to, že v podstate všetci aktéri sú s obeťou v úzkom kontakte! „Jiří žije s mojou tetou Irenou a moji synovia Ľubo i Jožo aj spolu s manželkiným bratom Radom, ktorý je ich strýkom, sa navzájom poznali,“ prezradil otec už zadržaného Ľuba, tiež Ľubo (38), ktorý má s družkou Magdalénou 12 detí a žijú v chatrči na okraji Ďurkova.

„Boli sme aj na súde, keď ho v piatok predvádzali pred sudcu a vzali ho do väzby, no všetko sa to udialo inak. Keď neposlúcha, dáme mu zaucho, ale on nie je takým bitkárom. V osudný pondelok išli všetci traja na huby, a keď stretli Jiřího, vraj začal vyskakovať do psov a zobral na nich palicu. Radko mu aj vravel, aby sa nezahrával, lebo môžu po ňom skočiť. Keď neposlúchol, Rado mu dal dve facky a rovnako tak aj náš Jožo. Zmrzačili ho však psy, a nie chlapci, pričom tie rany okrem pohryznutia už Jiří mal predtým. Asi dva dni skôr totiž utŕžil bitku, no naši chlapci v tom nemali prsty,“ spomenul Ľubo starší.

Družka Magdaléna doplnila, že pri tom fackovaní vraj ich Ľubo nebol, a dodala: „Odskákal si to, lebo je najstarší, ale podiel na tom mali len mladší syn Jožo a môj brat Rado. Ľubo, ktorý by mal ísť do deviateho ročníka, už síce mal na krku krádež, ale nie bitku.“ Obaja rodičia však spoločne potvrdili, že ich Ľubo si teraz zavaril a zaslúžil by si bitku. „Možno aj podmienku, ale nie štyri roky basy. Aj s druhom sme sa chceli ísť ospravedlniť, ale pani Irena nám odkázala, že jej Jiří sa s nami nechce rozprávať,“ povedala mama už zadržaného Ľuba.

Jeho brat, štvrták Jožo, Novému Času pred svojimi rodičmi svätosväte uviedol, že to bolo inak: „Jiří dostal štyri facky, lebo nás chcel zbiť. No on už mal na sebe modriny predtým a ten nos si zlomil po páde na zem. No to, čo sa stalo, ľutujem.“ Poškodenému Jiřímu podľa polície trojica mladých útočníkov so psami v lese nad obcou spôsobila zlomeninu nosa, hryzné rany a podliatiny na tele.

„Podľa predbežnej lekárskej správy sa z nich bude liečiť viac ako 14 dní. Vyšetrovateľ zo zločinu lúpeže a prečinu ublíženia na zdraví obvinil najstaršieho chlapca, ktorému za tieto skutky ako mladistvej osobe hrozia až štyri roky väzenia. V súčasnosti je väzobne stíhaný. „Obvinený tínedžer už bol za obdobný čin v minulosti trestne stíhaný. Maloleté osoby pre nízky vek nie sú trestne zodpovedné,“ povedala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.