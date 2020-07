Odborníci radia, čo si zbaliť na dovolenku: Lekárnička a poistenie v čase korony

Pri balení na dovolenku má svoje stále miesto cestovná lekárnička. Tento rok, keď koronavírus ohrozuje všetky krajiny striedavo viac či menej, sa však jej zloženie mení.

Čo by ste mali mať so sebou, ak ste sa predsa len rozhodli vycestovať na dovolenku do zahraničia? Čo robiť, ak pocítite prvé príznaky COVID-19 v cudzine? Nový Čas požiadal odborníkov o rady, ako sa čo najlepšie pripraviť na dovolenku v období epidémie. Dôležité je nezabudnúť na poistku.

Korona mení každú časť nášho života, ale cestovanie obzvlášť. Jednotlivé krajiny však začali hlásiť rôzne sa meniace čísla počtov nakazených a tak krajina, ktorá je v čase príchodu označená za bezpečnú z hľadiska epidémie, sa v priebehu pobytu môže zmeniť na neodporúčanú či dokonca aj zakázanú.

Ak sa napriek tomu rozhodnete vycestovať, snažte sa pripraviť. Či už idete na krátky pobyt na Slovensku, alebo dovolenku k moru, mali by ste si zobrať lekárničku. „Dnes si treba pribaliť na cestu to, načo sme neboli naučení - nezabudnúť na dostatočný počet rúšok a kvalitnú dezinfekciu. Hlavne je však potrebné sledovať aktuálnu epidemiologickú situáciu, keďže tá sa zo dňa na deň v jednotlivých krajinách môže zmeniť,“ upozornil Miloš Bubán, lekár a cestovateľ.

Odporúča v tomto roku uprednostniť pobyty na Slovensku, spoznávať krásy Maďarska či Česka. V každom prípade však nezabúdajte na poistenie. Európsky zdravotný preukaz si jednoznačne vezmite so sebou, ten vám zaručí ošetrenie v takej miere, na akú majú právo domáci. Cestovné poistenie vám však pomôže, ak by miestne podmienky pre vaše potreby nestačili, alebo by boli nad vaše možnosti.

„Liečebné náklady vzniknuté v dôsledku ochorenia COVID-19 v zahraničí sú kryté cestovným poistením,“ potvrdzuje Helena Kanderková z poisťovne Allianz-SP, avšak varuje: „Výnimkou je prípad, ak poistený navštívi štát alebo lokalitu, do ktorých sa odporúča zvážiť cestu, prípadne sa neodporúča cestovať.“ Vtedy má poisťovňa právo poistné plnenie zamietnuť.

Pandémia a poistka

Helena Kanderková, Allianz-SP

- Ak poistený vycestuje do lokality, kde pred vycestovaním nebolo vydané varovanie oficiálnych štátnych orgánov, aby cestujúci zvážili cestu alebo necestovali do tejto lokality a cestujúci sa nakazí koronavírusom, poisťovňa mu tieto liečebné náklady zaplatí. Takisto, ak poistený vycestuje do krajiny, do ktorej sa pre koronavírus neodporúča cestovať a liečebné náklady vzniknú z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý z poistenia nie je vylúčený, napríklad si klient zlomí nohu alebo potrebuje urgentnú operáciu slepého čreva, cestovné poistenie toto riziko kryje.

Príznaky ochorenia na pobyte

Juraj Tomaga, ministertvo zahraničných vecí

- To, ako majú občania SR postupovať, ak sa u nich objavia príznaky ochorenia, si stanovujú jednotlivé krajiny, postupy pri prejavoch ochorenia sa môžu meniť aj v rámci samotnej krajiny. Rovnako aj povinnosť dodržať karanténu a samotné podmienky vykonania karantény si určujú jednotlivé krajiny a môže sa to meniť aj v rámci samotnej krajiny. Bežnou praxou je, že ubytovacie zariadenia v týchto krajinách majú kontakty na miestnych lekárov a inštrukcie o tom, ako v súčasnom období postupovať.

Čo do lekárničky

Vladimíra Gromová, lekárnička

- Pri dovolenka na Slovensku určite nezabudnúť na repelent a niečo po bodnutí hmyzom. Či už idete k moru, alebo do hôr, pribaľte si niečo na opaľovanie a po opaľovaní, je potrebné sa chrániť pred slnkom. Potom podľa toho, na čo človek zvykne trpievať, ak má niekto alergiu, tak určite nejaké antihistaminiká. Nezabudnúť na dezinfekciu na drobné poranenia a náplasti. Jasne, že každý si musí zobrať aj lieky, ktoré pravidelne užíva. Predpisové lieky by sme si na dovolenku mali brať iba pre osobnú potrebu. Teda bežné balenie. Pribaľte si aj dostatočný počet rúšok a dezinfekcie na ruky.

Treba aj komerčnú poistku

Beáta Dupaľová Ksenzsighová, Špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa

- Pri cestách do štátov EÚ, v ktorých platí Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vám bezplatne vydá vaša zdravotná poisťovňa, odporúčame uzatvoriť si aj komerčné cestovné poistenie, aby ste sa vyhli napríklad aj tomu, aby ste na svoj účet znášali náklady na spoluúčasť alebo prevoz späť do vlasti.

Aké poistenie je potrebné

Európsky preukaz zdravotného poistenia

- možno využiť v členských štátoch EÚ, EHP a vo Švajčiarsku

- bezplatne vydáva zdravotná poisťovňa

- platí len v zariadeniach napojených na verejný zdravotný systém

- platia podmienky ako pre domácich, teda ak oni musia hradiť spoluúčasť, tak aj vy

Komerčné poistenie

- cestovné poistenie možno uzatvoriť v poisťovni osobne, telefonicky či cez online služby

- cena závisí od krajín platnosti, pripoistenia rizík a ďalších faktorov, je to okolo 1 eura/deň

- kryje aj ošetrenie v komerčných nemocniciach vrátane spoluúčasti

- náklady na hospitalizáciu, prevoz, nevyhnutné lieky

- po úraze, važnom stave či hospitalizácii, ako aj úmrtí kryje prevoz na Slovensko (môže byť aj niekoľko tisíc eur)

Menej rizikové krajiny

Pri návrate na Slovensko platí voľný prechod cez hranice bez povinnosti izolácie v domácom prostredí a testovania na COVID-19. Pri príchode z krajín mimo zoznamu nutná domáca izolácia a testovanie.

- Austrália, Belgicko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko.

(Zdroj: MZV)

Lekárnička a poistenie v čase korony

Rúška

Zbaľte si dostatočný počet na celý pobyt. Jedno-dve majte vždy na dosah, vo vrecku, v kabelke či v príručnej batožine.



Dezinfekciu na ruky

Gél či sprej na ruky - vezmite si radšej viac ako menej. Aspoň jedno balenie si nechajte pri sebe. Obzvlášť pri lietadlovej doprave dajte pozor na povolené objemy tekutín na palube.



Teplomer

COVID-19 sa prejavuje aj jemným zvýšením teploty, je lepšie si to všimnúť včas.

Lieky proti kašľu

Takéto lieky si asi bežne neberiete, ale suchý kašeľ patrí k príznakom COVID-19. Ak si vyberiete sirupovú formu, opäť si overte objem, ak cestujete lietadlom.



Tabletky proti bolesti

Lieky na báze paracetamolu a ibalginu. Pre deti určite aj v sirupovej forme. A jednoznačne aj vo forme čípkov pre prípady, keď je prítomné zvracanie.



Symbiotiká

Probiotiká sú takzvané „dobré“ baktérie, prebiotiká sú „potrava“ pre ne. Oboje v jednom prípravku sa volá symbiotiká.



Prípravky proti alergii

Fenistilová masť na pokožku je voľnopredajná. Treba si však nechať predpísať aj nejaké kvapky alebo tabletky proti alergii, aj ak dieťa bežne alergické nie je.



Hojivé masti

Lalugen na povrchové zranenia a odreniny, napríklad keď stúpite na ježka.



Kvapky alebo masť do očí

Deti majú často zapálené oči. Kvapky sa dajú voľne kúpiť, masť, napríklad Framykoin, je len na predpis.



Náplasti a obväzy



Dezinfekciu na rany

V spreji, napríklad Dettol na dezinfekciu rán, ale aj utierky a gély na očistenie rúk.



Liek proti nevoľnosti

Kinedryl je voľne predajný. Pribaľte si aj živočíšne uhlie.

Rozhodnú o sprísnení

Počet pozitívne testovaných na COVID-19 na Slovensku v minulom týž­dni stúpal. Dnes zasadne konzílium epidemiológov, ktorí majú situáciu vyhodnotiť a prípadne rozhodnúť o prijatí opatrení. Vláda má dnes prijať legislatívu, ktorá umožní poslať občanovi prichádzajúcemu z nebezpečnej krajiny SMS správu s upozornením.

Chorváti pritvrdili

Rozšírili miesta kde je povinné nosiť rúška a pre občanov z krajín mimo EÚ sprísnili podmienky vstupu cez hranice. Maďarsko od polnoci delí príchádzajúcich cudzincov podľa kategórií rizika. Slováci ale aj Chorváti či Slovinci, sú považovaní za bezrizikových. Podľa epidemiologickej situácie však môžu pravidlá a zaradenie jednotlivých krajín zmeniť.