NHL hlási neúčasť zvučných mien: Play off tak pôjde kvalitou podstatne nižšie

Obranca Edmontonu Mike Green sa rozhodol nepokračovať v tejto sezóne hokejovej NHL. Pridal sa tak k Travisovi Hamonicovi z Calgary Svenovi Bärtschimu z Vancouveru a Romanovi Polákovi z Dallasu.

Svojim tímom nebudú k dispozícii ani Steven Kampfer z Bostonu, Karl Alzner z Montrealu a Pittsburgh sa musí zaobísť bez Zacha Trotmana.



Trotman sa rozhodol vynechať zvyšok ročníka pre tehotenstvo jeho manželky, informoval o tom portál pensburgh.com. Pre strach o rodinu sa rozhodol nepokračovať Kampfer, ktorý uviedol, že jeho žena i syn majú vrodenú srdcovú chybu a patria do rizikovej skupiny.



Tridsaťštyriročný zadák Green zvážil všetky okolnosti a po domácej porade sa rozhodol využiť klauzulu o odopretí štartu v tejto sezóne. Hráči môžu do pondelka 13. júla odmietnuť pokračovať v sezóne bez sankcii. "Stále je tu veľká neistota a na základe osobných dôvodov a rodinnej zdravotnej situácii som sa rozhodol nezúčastniť sa na reštarte," citovala Greena agentúra AP.



Bärtschi oznámil vedeniu Canucks, že nechce hrať v play off a klub jeho rozhodnutie akceptoval. Rovnako sa už pred ním rozhodol kanadský obranca Travis Hamonic v službách Calgary Flames, urobil tak z rodinných dôvodov.



Hovorca Dallasu v sobotu uviedol, že Polák sa nepripojí k tímu na začiatku kempu, či sa tak stane neskôr, je otázne. Tridsaťštyriročný obranca však už podpísal kontrakt na ďalšiu sezónu s Vítkovicami a pre médiá uviedol, že sa neplánuje vrátiť do zámoria. Informovala agentúra AP.