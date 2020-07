Žena si myslela, že má COVID-19, pravda bola oveľa horšia: Jej posledné želanie vám zlomí srdce

Keď Beth skolila koncom minulého roka chrípka, nepripisovala tomu veľkú váhu. Symptómy však neprechádzali dlhé týždne, ani keď sa v správach začali objavovať prvé správy o COVID-19.

Mladá mamička sa bála, že sa nakazila novým koronavírusom, no testy ukázali, že má posledné štádium rakoviny, informuje portál Daily Mail. Beth Pitt-Roche (25) sa už raz vyliečila z rakoviny prsníka. V marci ju dvakrát testovali na koronavírus, pretože trpela silným kašľom, ktorého sa nevedela zbaviť. Výsledky boli negatívne. Podrobila sa teda ďalším testom. Tie odhalili, že jej rakovina je späť a zasiahla bedrá, pľúca, pečeň, aj chrbticu. Bez liečby majú manžel Nick (28) a deti Eden (6) a Indigo (3) už len niekoľko mesiacov na to, aby sa s Beth rozlúčili.

„Povedali mi, že bez liečby mám najviac 8 mesiacov života – bolo to neopísateľné. Zlomilo mi to srdce. Nevedela som sa nadýchnuť, ale neplakala som. Všetko, čo ako rodina máme, je len zajtrajší deň a podľa toho žijeme. Nechcem rozoberať niečo, čo nezmením,“ hovorí Beth. Doktori dúfajú, že vďaka cielenej terapii by mohla Beth žiť aspoň o 5 rokov dlhšie.

Beth hovorí, že počas karanténnych opatrení kvôli vírusu doma pozerali seriál After Life (Po živote), kde muž, ktorého hrá Ricky Gervais, príde kvôli rakovine o svoju manželku. Jediná vec, ktorá ho udržiava pri živote, je jej pes, Brandy. Pre Beth bolo úžasné vidieť, ako veľmi pes mužovi pomohol vyrovnať sa so stratou. „Samozrejme, je to len televízny seriál, ale hovorila som o tom s Nickom. Po krátkej rešerši som sa rozhodla. Psa chcem aj pre nás,“ vysvetlila Beth.

Jej snom sa teda stalo kúpiť rodine francúzskeho buldočka. Na stránke GoFundMe jej kamarátka Karis Nurse (25) spustila kampaň, ktorá by jej mala pomôcť vyzbierať peniaze na vytúženého domáceho miláčika. Cieľ je nastavený na 4000€ a vyzerá to tak, že sumu sa podarí vyzbierať.

Beth a jej rodina si už raz podobnou situáciou prešli. Krátko po narodení dcérky si totiž našla hrčku v prsníku. Lekári pomocou vyšetrení určili, že to je rakovina. "Keď mi povedali, že je to rakovina, zmohla som sa len na „to nemôže byť pravda, práve sa mi narodilo dieťa,“ spomína. „Nemohla som sa ani pozrieť na Nicka a hľadať uňho podporu. Nikdy predtým som nevidela nikoho, kto by vyzeral tak zlomene,“ dodala.

Mladá mamička sa vtedy dozvedela, že jej rakovina je v treťom štádiu a že sa u nej nachádza proteín HER2, ktorý spôsobuje, že rakovinové bunky sa rozmnožujú rýchlejšie, ako je bežné. Takmer okamžite začala s chemoterapiou. Liečba bola veľmi náročná a rovnako náročné bolo vysvetliť jej deťom, čo sa deje. Veľmi jej vtedy pomohla rodina, najmä mama. Celý proces trval viac ako 2 roky a skončil v júli 2018.