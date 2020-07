Žena trpela panickými atakmi, lekári jej predpísali antidepresíva: Po pol roku sa dozvedela hrozivú správu

Nádor v hlave jej rástol 20 rokov! Lekári u mamičky odhalili po zlej diagnostike pravý pôvod zdravotných komplikácií.

Catherine Wilcockson (37) z anglického Sheffieldu je slobodnou matkou troch detí, ktorej lekári najskôr diagnostikovali panické záchvaty a predpísali jej antidepresíva.

Po šiestich mesiacoch užívania liekov však zistila, že záchvaty jej spôsobuje nádor na mozgu, ktorý jej v hlave rástol 20 rokov. Odhalili ho až vtedy, keď spadla z postele a rozbila si hlavu.

Žena tvrdí, že život jej vtedy zachránili dcéry, ktoré zalarmovali starého otca a ten zavolal sanitku. Až CT v nemocnici odhalilo, že Catherine má v hlave nádor vo veľkosti dvoch jabĺk. "Bola to nočná mora. Nerozumela som, prečo sa cítim tak, ako sa cítim," spomína si na obdobie pred odhalením hrozivej diagnózy. Lekári potvrdili, že nádor je zhubný a choroba dosiahla druhé štádium, píše metro.co.uk.

Takmer presne rok po operácii sa mama po šiestich týždňoch úspešnej rádioterapie a šiestich mesiacov chemoterapie udržiava v dobrej nálade. V marci tohto roku jej totiž lekári povedali, že jej nádor sa zmenšil na 5% svojej pôvodnej veľkosti. "Po operácii som zostala pozitívne naladená. Bol to neskutočný rok - od potvrdenia diagnózy po vypuknutie koronavírusu, no ja som si vybrala optimizmus. Mohla som zomrieť, a som tu. Dostala som šancu žiť spolu s mojimi dievčatami," dodáva žena, ktorá chce svojím príbehom inšpirovať ostatných ľudí bojujúcich o život a dať im nádej, že to zvládnu.