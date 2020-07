V Hnúšti našli recept, ako prilákať turistov: Táto ruina môže byť pre mesto zlatá baňa

Najväčšia atrakcia pre turistov! Presne takýto zámer má vedenie mesta Hnúšťa, ktoré sa už mesiace snaží sprístupniť banské podzemie, odkiaľ sa ozývalo dunenie odstrelov, klepot kladív a želiezok, ale aj banícke piesne.

Tento región sa totiž môže pýšiť podobnou históriou ako Banská Štiavnica či Kremnica. Vstupy do podzemia v lokalite Mútnik by mali byť spojené s malým banským múzeom, ktorého budovu chce samospráva teraz získať.

V okolí Hnúšte sa stáročia ťažilo zlato a neskôr sa mesto stalo železným srdcom celého Uhorska. „V roku 1872 pri stavbe železnice medzi Hnúšťou a Tisovcom robotníci objavili významné magnezitové ložisko so sprievodnými minerálmi mastencom a dolomitom. Ihneď začali prípravy na ťažbu a postupne tu vyrástli dva banské závody a kilometre podzemných chodieb,“ ozrejmil primátor Hnúšte Roman Lebeda s tým, že doteraz tento potenciál banskej histórie na rozvoj turizmu nevyužívali.

Rozhodli sa to však zmeniť a ešte v marci svoj zámer prezentovali aj podpredsedovi BBSK Ondrejovi Lunterovi, ktorého zámer zaujal a spoločne prešli aj baňou Barbora na severe mesta. „Kým turisti budú môcť zažiť atmosféru aktívnej bane, prebehne ešte rok, možno dva, lebo proces prípravy nie je jednoduchý a financie na múzeum mesto nemá. Chceme ich však čerpať z externých zdrojov – projektov,“ doplnil primátor. Podľa neho zriadenie múzea pri vstupe do bane môže pritiahnuť tisícky ľudí ročne, priamo vytvoriť niekoľko pracovných miest, podporiť podnikanie v meste a priniesť peniaze do chudobného regiónu.